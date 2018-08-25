С полуночи 25 августа боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

"С начала суток зафиксировано шесть прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

С полуночи оккупанты вели обстрел оборонительных позиций Объединенных сил вблизи Южного. Враг выпустил около 10 мин калибра 120 мм, и еще более 20 мин 82-го калибра, вел обстрел из гранатометов.

Также из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы наших защитников вблизи Марьинки, Водяного и Новомихайловки.

Отмечается, что с начала 25 августа потерь в результате боевых действий среди Украинских военнослужащих нет.

23 августа, боевики под прикрытием артиллерии и минометного огня приблизились к передовым позициям ВСУ и навязали смертельный бой.