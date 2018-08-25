На Донбассе боевики атаковали Южное [ Редактировать ]
С полуночи 25 августа боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
"С начала суток зафиксировано шесть прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
С полуночи оккупанты вели обстрел оборонительных позиций Объединенных сил вблизи Южного. Враг выпустил около 10 мин калибра 120 мм, и еще более 20 мин 82-го калибра, вел обстрел из гранатометов.
Также из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы наших защитников вблизи Марьинки, Водяного и Новомихайловки.
Отмечается, что с начала 25 августа потерь в результате боевых действий среди Украинских военнослужащих нет.
23 августа, боевики под прикрытием артиллерии и минометного огня приблизились к передовым позициям ВСУ и навязали смертельный бой.
по теме
Порошенко жестко отреагировал на смертельную атаку под Луганском
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на атаку боевиков в Луганской области 23 августа, в результате которой погибли украинские военные
Атака на Донбаcсе: за утро 11 погибших и раненых (видео)
На Донбассе боевики под прикрытием артиллерии и минометного огня приблизились к передовым позициям ВСУ
"Недосчитались": на Донбассе уничтожили опорный пункт боевиков
Волонтер Юрий Мысягин рассказал, как боевики "недосчитались" одного опорного пункта в районе поселка Желобок Луганской области
На Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам
На Донбассе боевики совершили десятки обстрелов по населенным пунктам, среди которых Марьинка, Широкино, Светлодарск и другие
На Донбассе снайпер убил командира роты ВСУ
На Донбассе от пули снайпера погиб командир роты 128 горно-штурмовой бригады ВСУ