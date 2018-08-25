Гороскоп ацтеков: узнайте свой знак зодиака [ Редактировать ]
Гороскоп ацтеков весьма отличается от традиционных европейских, индийских или китайских - это особая ветвь астрологического знания.
Ацтекская астрология наиболее древняя среди всех мезоамериканских культур - из нее берет происхождение астрология майя.
Этот народ изучал загадочное воздействие звезд и планет на людей, они были хорошо осведомлены о влиянии Вселенной на жизнь на Земле.
Год у ацтеков начинался в феврале, они имели три типа календаря. Солнечный год, в котором было 365 дней, был разделен на восемнадцать месяцев по двадцать дней каждый и отдельно выделялись пять дополнительных дней, которые считались несчастливыми.
Кроме того, пользовались ритуальным календарем, в котором насчитывалось 260 дней, разделенных на двадцать знаков, каждый по тринадцать дней. Также у ацтеков был календарь, основанный на восьмилетнем цикле Венеры, рассказывает Аstro101.
Ниже дано описание знаков зодиака по гороскопу ацтеков, дни для удобства соотнесены с привычными для нас датами григорианского календаря.
КРОЛИК
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 11, 23 января; 9, 21 февраля; 5, 17, 29 марта; 10, 22 апреля; 4, 16, 28 мая; 9, 21 июня; 3, 15, 27 июля; 8, 20 августа; 1, 13, 25 сентября; 7, 19, 31 октября; 12, 24 ноября; 6, 18, 30 декабря.
Этот знак гороскопа ацтеков связан с Луной.
- Представители знака Кролик трудолюбивы, имеют чутье на деньги. Любят роскошь, могут быть расточительны. Однако они знают, как сберечь деньги на черный день.
- Из них не выходят хорошие руководители, но они отличные советчики и помощники.
- Они могут стать хорошими бизнесменами и хитрыми дипломатами.
- Эти люди добры и приветливы с друзьями до тех пор, пока чувствуют от них то же самое.
- Они полны энергии и всегда имеют планы на будущее.
- Они не очень верны, когда дело доходит до любви.
- Обычно меняют партнеров и место жительства несколько раз на протяжении своей жизни. Они способны построить гармоничные и романтические отношения с партнером, однако им быстро становится скучно с одним и тем же человеком, и они теряют интерес.
- Эти люди более чувствительны, чем чувственны.
- Он неутомимые перфекционисты, способные достичь своей цели.
Кролик совместим с Оленем, Змеей, Ягуаром и Собакой.
ОРЕЛ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 12, 24 января; 10, 22 февраля; 6, 18, 30 марта; 11, 13 апреля; 5, 17, 29 мая; 10, 22 июня; 4, 16, 28 июля; 9, 21 августа; 2, 14, 26 сентября; 8, 20 октября; 1, 13, 25 ноября; 7, 19, 31 декабря.
Знак гороскопа ацтеков Орел тесно связан с Солнцем, которое дает им смелость, удачу и красоту.
- Из них получаются хорошие руководители, которые принимают на себя ответственность и знают, как достичь поставленных целей.
- Они страстны, часто ведомы инстинктами. Обладая сильной интуицией, способны находить наиболее успешные подходы в различных ситуациях.
- Представители этого знака полны энергии и жизненной силы и не могут оставаться без дела ни одной минуты.
- Они преданы друзьям, им трудно простить предательство.
- У Орлов занимает много времени, чтобы пережить тяжелые удары в жизни.
- Если они полюбили, то становятся нетерпеливыми.
- Стабильность брака тех, кто родился под этим знаком, обычно зависит от их партнера.
- Они очень гордые и немного жадные.
- Им нужно учиться, как стать щедрее.
Орел совместим со Змеей, Собакой и Орлом.
ОБЕЗЬЯНА
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 1, 13, 25 января; 11, 23 февраля; 7, 19, 31 марта; 12, 24 апреля; 6, 18, 30 мая; 11, 23 июня; 5, 17, 29 июля; 10, 22 августа; 3, 15, 27 сентября; 9, 21 октября; 2, 14, 26 ноября; 8, 20 декабря.
Представители знака Обезьяна - оригинальные и творческие натуры, им нужно давать волю своей фантазии, иначе они начинают скучать.
- Отличные друзья, но эгоистичны в любви, не принимают запросов своего партнера и хотят сами съесть весь пирог.
- Часто становятся сентиментальными.
- Жизнерадостные люди, излучающие положительные чувства и доверие к другим.
- У них всегда есть что-то новое и интересное, чтобы предложить другим.
- Нуждаются в общении с партнером и должны чувствовать, что находят поддержку и понимание.
- Любят тратить деньги, поэтому им нужен рядом более практичный человек.
Обезьяна совместима с Крокодилом, Оленем, Зайцем, Обезьяной.
КРЕМЕНЬ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 2, 14, 26 января; 12, 24 февраля; 8, 20 марта; 1, 13, 25 апреля; 7, 19 мая; 12, 24 июня; 6, 18, 30 июля; 11, 23 августа; 4, 16, 28 сентября; 10, 22 октября; 3, 15, 27 ноября; 9, 21 декабря.
Кремень - символ творческого усилия и мужества у ацтеков.
- Представители знака Кремень – волевые личности и метят высоко, стремясь осуществить рискованные и трудноосуществимые проекты.
- Им нужна работа, в которой они могут проявить свой ум, умение анализировать и фантазию.
- Они способны полностью посвятить себя своим целям, отличаются трудолюбием.
- Им трудно отказывать друзьям, даже если их решение может восстать против их принципов.
- Осторожно относятся к переменам и преобразованиям.
- Страстны и нежны в любви.
- Могут быть поспешными, но никогда авторитарными или грубыми.
- Для них важно освободить свою внутреннюю сущность, и тогда их потенциал возрастет многократно.
Кремень совместим с Крокодилом, Тростником, Орлом и Собакой.
СОБАКА
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 3, 15, 27 января; 13, 25 февраля; 9, 21 марта; 2, 14, 26 апреля; 8, 20 мая; 1, 13, 25 июня; 7, 19, 31 июля; 12, 24 августа; 5, 17, 29 сентября; 11, 23 октября; 4, 16, 28 ноября; 10, 22 декабря.
Как лучший друг человека, собака у ацтеков представляет принципы преданности, интуиции, доброты.
- Люди, рожденные под знаком Собака, дотошны, скрытны, но также эффективны в работе и невозмутимы.
- На этих людей всегда можно положиться в трудную минуту, они верные товарищи.
- Идеальная профессия для них та, где они могут развивать свой интеллект или та, где нужно проявлять предусмотрительность: юристы, учителя, политики.
- Они любят долго выбирать партнера, присматриваться, и лишь после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов начинают отношения.
- Люди этого знака преданны в любви и браке, они всегда нацелены на долгосрочные отношения.
Собака совместима с Кроликом, Кремнем, Оленем и Собакой.
КРОКОДИЛ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 4, 16, 28 января; 2, 14, 26 февраля; 10, 22 марта; 3, 15, 27 апреля; 9 21 мая; 2, 14 26 июня; 8, 20 июля; 1, 13, 25 августа; 6, 18, 30 сентября; 12, 24 октября; 5, 17, 29 ноября; 11, 23 декабря.
Крокодил у ацтеков - это символ удачи и благополучия, начала и конца всех задач.
- Представители знака Крокодил уверены в себе, самостоятельны, а также трудолюбивы и ответственны – это отличные качества, ведущие к успеху.
- Верные друзья.
- Отличаются аналитическим складом ума, наблюдательностью, хорошей памятью.
- Готовы отдать все лучше своей второй половинке. Очень романтичны, никогда не вступают в отношения, если полностью не уверены в предмете своей любви.
- Всегда ищут устойчивых и прочных связей.
- Как правило, они отличаются хорошим здоровьем.
- Для них важно научиться давать волю чувствам, выражать то, что лежит на сердце.
Крокодил совместим с Домом, Кремнем, Обезьяной и Ягуаром.
ДОМ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 5, 17, 29 января; 3, 15, 27 февраля; 11, 23 марта; 4, 16, 28 апреля; 10, 22 мая; 3,15, 27 июня; 9, 21 июля; 2, 14, 26 августа; 7, 19 сентября; 1, 13, 25 октября; 6, 18, 30 ноября; 12, 24 декабря.
Дом - это символ материализма у ацтеков, поэтому представители знака Дом очень практичны.
- Любят быть дома и именно там находят для себя развлечения.
- Заботятся о семье, о финансовой и эмоциональной стороне бытия родных, считают себя обязанными дать близким защиту и поддержку.
- Им нужен мир в душе для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.
- Работа, в которой они могут выразить себя лучшим образом – это та, где найдут применение их разнообразные практические навыки.
- Эмоциональны, открыты и никогда не скрывают ни позитивных, ни негативных чувств.
- Если нет возможности найти убежище дома, они становятся непредсказуемы и теряют баланс. Им очень нужна любовь и забота близких.
- В личных отношениях любят проявления романтизма.
- Их характер может значительно меняться, когда они сталкиваются с необходимостью принимать важное решение.
Дом совместим с Тростником, Крокодилом, Зайцем, Орлом.
ЦВЕТОК
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 6, 18, 30 января; 4, 16, 28 февраля; 12, 24 марта; 5, 17, 29 апреля; 11, 23 мая; 4, 16, 28 июня; 10, 22 июля; 3, 15, 27 августа; 8, 20 сентября; 2, 14, 26 октября; 7, 19 ноября; 1, 13, 25 декабря.
Цветок у ацтеков - символ игры.
- Представители знака Цветок никогда не боятся принимать решения, которые могут изменить их жизненный курс.
- Они очень чувствительны, любят искусство, развлечения и стремятся получить от жизни все удовольствия.
- Быстро становятся утомленными, если заняты рутинной повседневной работой.
- Хорошая интуиция, которая часто спасает их от проблем.
- По характеру они интроверты, окружающим трудно понять, что у них на уме, также им самим нелегко проявлять свои истинные чувства.
- Нуждаются в любви и заботе.
- В любви стремятся к необычному, хотят, чтобы их партнер постоянно мог предложить им что-то новое, иначе им становится скучно и наступает разочарование.
- Для них важно научиться планировать свое время.
Цветок совместим с Зайцем, Тростником, Оленем и Цветком.
ЗМЕЯ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 7, 19, 31 января; 5, 17 февраля; 1, 13, 25 марта; 6, 18, 30 апреля; 12, 24 мая; 5, 17, 29 июня; 11, 23 июля; 4, 16, 28 августа; 9, 21 сентября; 3, 15, 27 октября; 8, 20 ноября; 2, 14, 26 декабря.
Представители знака Змея верят в долгосрочное планирование как ключ к будущей выгоде.
- У них чутье на те предприятия, которые могут принести им большие деньги.
- Смелые люди, которые борются за лучшее из возможного и никогда не начинают проект, если не уверены в успехе.
- Любят изучать оккультные науки.
- Этим людям нравится быть в центре внимания, где бы они ни находились, их вдохновляет восхищение других.
- Чтобы получить то, что хотят, они способны собрать команду из родственников и друзей, на помощь которых рассчитывают.
- В любви они неустойчивы, никогда не знают точно, что им нужно.
Змея совместима с Орлом, Собакой, Змеей и Ягуаром.
ОЛЕНЬ
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 8, 20 января; 1, 6, 18 февраля; 2, 14, 26 марта; 7, 19 апреля; 1, 13, 25 мая; 6, 18, 30 июня; 12, 24 июля; 5, 17, 29 августа; 10, 22 сентября; 4, 16, 28 октября; 9, 21 ноября; 3, 15, 27 декабря.
Веселые и оптимистичные, представители знака Олень пользуются любовью друзей и близких, хотя глубоко внутри они стеснительны и иногда чувствуют одиночество.
- У них есть инициатива и честолюбие.
- Эмоциональные в отношениях, они очень нуждаются в любви, в противном случае они будут чувствовать себя неважно.
- Для них в жизни является очень важным правильно выбрать партнера, который способен разделить их глубокую любовь и привязанность.
- Идеальная работа для Оленей та, что имеет отношение к природе.
- Могут успешно проявить себя в сферах, которые задействуют общение, например, консультанты, учителя и другие специальности.
Олень совместим с Цветком, Обезьяной, Собакой и Оленем.
ЯГУАР
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 9, 21 января; 7, 19 февраля; 3, 15, 27 марта; 8, 20 апреля; 2, 14 26 мая; 7, 19 июня; 1, 13, 25 июля; 6, 18, 30 августа; 11, 23 сентября; 5, 17, 29 октября; 10, 22 ноября; 4, 16, 28 декабря.
Представители знака Ягуар - смелые и сильные личности.
- Хотят быть признанными, поэтому стараются проявить себя наилучшим образом, чтобы показать, насколько успешными они могут быть.
- Очень привязаны к семье и друзьям.
- В любви они не собственники, ревность для них не характерна.
- Для них хороши карьера военного, предпринимательство или любой другой вид занятий, где они могут проявить свои организаторские способности.
Ягуар совместим с Крокодилом, Тростником, Кроликом и Ягуаром.
ТРОСТНИК
Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 10, 22 января; 8, 20 февраля; 4, 16, 28 марта; 9, 21 апреля; 3, 15, 27 мая; 8, 20 июня; 2, 14, 26 июля; 7, 19, 31 августа; 12, 24 сентября; 6, 18, 30 октября; 11, 23 ноября; 5, 17, 29 декабря.
Представители знака Тростник очень оптимистично настроены и умеют наслаждаться жизнью.
- Мудрость и духовность являются важными в их жизни.
- Подобно символу своего знака, эти люди отличаются способностью выделиться среди других своими лучшими качествами.
- Не зависят ни от кого, всегда рассчитывают на свои собственные силы, способны сами добиться прогресса в любом аспекте.
- Великие ораторы, лучшие друзья, они спонтанны, любят новшества.
- Эти люди хотя и стремятся любви, но, как правило, имеют неглубокие отношения.
- Идеальная профессия для них та, которая связана с коммуникациями: журналист, переводчик, преподаватель, писатель.
- Могут успешно работать в сфере современных высоких технологий, приветствуют новшества и прогресс.
Совместимые знаки для Тростника: Крокодил, Цветок, Олень, Ягуар и Тростник.
Индейцы, жившие севернее ацтеков также составляли свои гороскопы - их знаки зодиака связаны с верой в духов животных - можете узнать свой.
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