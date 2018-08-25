Ацтекская астрология наиболее древняя среди всех мезоамериканских культур

Гороскоп ацтеков весьма отличается от традиционных европейских, индийских или китайских - это особая ветвь астрологического знания.

Ацтекская астрология наиболее древняя среди всех мезоамериканских культур - из нее берет происхождение астрология майя.

Этот народ изучал загадочное воздействие звезд и планет на людей, они были хорошо осведомлены о влиянии Вселенной на жизнь на Земле.

Год у ацтеков начинался в феврале, они имели три типа календаря. Солнечный год, в котором было 365 дней, был разделен на восемнадцать месяцев по двадцать дней каждый и отдельно выделялись пять дополнительных дней, которые считались несчастливыми.

Кроме того, пользовались ритуальным календарем, в котором насчитывалось 260 дней, разделенных на двадцать знаков, каждый по тринадцать дней. Также у ацтеков был календарь, основанный на восьмилетнем цикле Венеры, рассказывает Аstro101.

Ниже дано описание знаков зодиака по гороскопу ацтеков, дни для удобства соотнесены с привычными для нас датами григорианского календаря.

КРОЛИК

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 11, 23 января; 9, 21 февраля; 5, 17, 29 марта; 10, 22 апреля; 4, 16, 28 мая; 9, 21 июня; 3, 15, 27 июля; 8, 20 августа; 1, 13, 25 сентября; 7, 19, 31 октября; 12, 24 ноября; 6, 18, 30 декабря.

Этот знак гороскопа ацтеков связан с Луной.

Представители знака Кролик трудолюбивы, имеют чутье на деньги. Любят роскошь, могут быть расточительны. Однако они знают, как сберечь деньги на черный день.

Из них не выходят хорошие руководители, но они отличные советчики и помощники.

Они могут стать хорошими бизнесменами и хитрыми дипломатами.

Эти люди добры и приветливы с друзьями до тех пор, пока чувствуют от них то же самое.

Они полны энергии и всегда имеют планы на будущее.

Они не очень верны, когда дело доходит до любви.

Обычно меняют партнеров и место жительства несколько раз на протяжении своей жизни. Они способны построить гармоничные и романтические отношения с партнером, однако им быстро становится скучно с одним и тем же человеком, и они теряют интерес.

Эти люди более чувствительны, чем чувственны.

Он неутомимые перфекционисты, способные достичь своей цели.

Кролик совместим с Оленем, Змеей, Ягуаром и Собакой.

ОРЕЛ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 12, 24 января; 10, 22 февраля; 6, 18, 30 марта; 11, 13 апреля; 5, 17, 29 мая; 10, 22 июня; 4, 16, 28 июля; 9, 21 августа; 2, 14, 26 сентября; 8, 20 октября; 1, 13, 25 ноября; 7, 19, 31 декабря.

Знак гороскопа ацтеков Орел тесно связан с Солнцем, которое дает им смелость, удачу и красоту.

Из них получаются хорошие руководители, которые принимают на себя ответственность и знают, как достичь поставленных целей.

Они страстны, часто ведомы инстинктами. Обладая сильной интуицией, способны находить наиболее успешные подходы в различных ситуациях.

Представители этого знака полны энергии и жизненной силы и не могут оставаться без дела ни одной минуты.

Они преданы друзьям, им трудно простить предательство.

У Орлов занимает много времени, чтобы пережить тяжелые удары в жизни.

Если они полюбили, то становятся нетерпеливыми.

Стабильность брака тех, кто родился под этим знаком, обычно зависит от их партнера.

тех, кто родился под этим знаком, обычно зависит от их партнера. Они очень гордые и немного жадные.

Им нужно учиться, как стать щедрее.

Орел совместим со Змеей, Собакой и Орлом.

ОБЕЗЬЯНА

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 1, 13, 25 января; 11, 23 февраля; 7, 19, 31 марта; 12, 24 апреля; 6, 18, 30 мая; 11, 23 июня; 5, 17, 29 июля; 10, 22 августа; 3, 15, 27 сентября; 9, 21 октября; 2, 14, 26 ноября; 8, 20 декабря.

Представители знака Обезьяна - оригинальные и творческие натуры, им нужно давать волю своей фантазии, иначе они начинают скучать.

Отличные друзья, но эгоистичны в любви, не принимают запросов своего партнера и хотят сами съесть весь пирог.

Часто становятся сентиментальными.

Жизнерадостные люди, излучающие положительные чувства и доверие к другим.

У них всегда есть что-то новое и интересное, чтобы предложить другим.

Нуждаются в общении с партнером и должны чувствовать, что находят поддержку и понимание.

Любят тратить деньги, поэтому им нужен рядом более практичный человек.

Обезьяна совместима с Крокодилом, Оленем, Зайцем, Обезьяной.

КРЕМЕНЬ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 2, 14, 26 января; 12, 24 февраля; 8, 20 марта; 1, 13, 25 апреля; 7, 19 мая; 12, 24 июня; 6, 18, 30 июля; 11, 23 августа; 4, 16, 28 сентября; 10, 22 октября; 3, 15, 27 ноября; 9, 21 декабря.

Кремень - символ творческого усилия и мужества у ацтеков.

Представители знака Кремень – волевые личности и метят высоко, стремясь осуществить рискованные и трудноосуществимые проекты.

Им нужна работа, в которой они могут проявить свой ум, умение анализировать и фантазию.

Они способны полностью посвятить себя своим целям, отличаются трудолюбием.

Им трудно отказывать друзьям, даже если их решение может восстать против их принципов.

Осторожно относятся к переменам и преобразованиям.

Страстны и нежны в любви.

Могут быть поспешными, но никогда авторитарными или грубыми.

Для них важно освободить свою внутреннюю сущность, и тогда их потенциал возрастет многократно.

Кремень совместим с Крокодилом, Тростником, Орлом и Собакой.

СОБАКА

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 3, 15, 27 января; 13, 25 февраля; 9, 21 марта; 2, 14, 26 апреля; 8, 20 мая; 1, 13, 25 июня; 7, 19, 31 июля; 12, 24 августа; 5, 17, 29 сентября; 11, 23 октября; 4, 16, 28 ноября; 10, 22 декабря.

Как лучший друг человека, собака у ацтеков представляет принципы преданности, интуиции, доброты.

Люди, рожденные под знаком Собака, дотошны, скрытны, но также эффективны в работе и невозмутимы.

На этих людей всегда можно положиться в трудную минуту, они верные товарищи.

Идеальная профессия для них та, где они могут развивать свой интеллект или та, где нужно проявлять предусмотрительность: юристы, учителя, политики .

. Они любят долго выбирать партнера, присматриваться, и лишь после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов начинают отношения.

Люди этого знака преданны в любви и браке, они всегда нацелены на долгосрочные отношения.

Собака совместима с Кроликом, Кремнем, Оленем и Собакой.

КРОКОДИЛ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 4, 16, 28 января; 2, 14, 26 февраля; 10, 22 марта; 3, 15, 27 апреля; 9 21 мая; 2, 14 26 июня; 8, 20 июля; 1, 13, 25 августа; 6, 18, 30 сентября; 12, 24 октября; 5, 17, 29 ноября; 11, 23 декабря.

Крокодил у ацтеков - это символ удачи и благополучия, начала и конца всех задач.

Представители знака Крокодил уверены в себе, самостоятельны, а также трудолюбивы и ответственны – это отличные качества, ведущие к успеху.

Верные друзья.

Отличаются аналитическим складом ума, наблюдательностью, хорошей памятью.

Готовы отдать все лучше своей второй половинке. Очень романтичны, никогда не вступают в отношения, если полностью не уверены в предмете своей любви.

Всегда ищут устойчивых и прочных связей.

Как правило, они отличаются хорошим здоровьем .

. Для них важно научиться давать волю чувствам, выражать то, что лежит на сердце.

Крокодил совместим с Домом, Кремнем, Обезьяной и Ягуаром.

ДОМ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 5, 17, 29 января; 3, 15, 27 февраля; 11, 23 марта; 4, 16, 28 апреля; 10, 22 мая; 3,15, 27 июня; 9, 21 июля; 2, 14, 26 августа; 7, 19 сентября; 1, 13, 25 октября; 6, 18, 30 ноября; 12, 24 декабря.

Дом - это символ материализма у ацтеков, поэтому представители знака Дом очень практичны.

Любят быть дома и именно там находят для себя развлечения.

Заботятся о семье, о финансовой и эмоциональной стороне бытия родных, считают себя обязанными дать близким защиту и поддержку.

Им нужен мир в душе для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Работа, в которой они могут выразить себя лучшим образом – это та, где найдут применение их разнообразные практические навыки.

Эмоциональны, открыты и никогда не скрывают ни позитивных, ни негативных чувств.

и никогда не скрывают ни позитивных, ни негативных чувств. Если нет возможности найти убежище дома, они становятся непредсказуемы и теряют баланс. Им очень нужна любовь и забота близких.

В личных отношениях любят проявления романтизма.

Их характер может значительно меняться, когда они сталкиваются с необходимостью принимать важное решение.

Дом совместим с Тростником, Крокодилом, Зайцем, Орлом.

ЦВЕТОК

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 6, 18, 30 января; 4, 16, 28 февраля; 12, 24 марта; 5, 17, 29 апреля; 11, 23 мая; 4, 16, 28 июня; 10, 22 июля; 3, 15, 27 августа; 8, 20 сентября; 2, 14, 26 октября; 7, 19 ноября; 1, 13, 25 декабря.

Цветок у ацтеков - символ игры.

Представители знака Цветок никогда не боятся принимать решения, которые могут изменить их жизненный курс.

Они очень чувствительны, любят искусство, развлечения и стремятся получить от жизни все удовольствия.

и стремятся получить от жизни все удовольствия. Быстро становятся утомленными, если заняты рутинной повседневной работой.

Хорошая интуиция, которая часто спасает их от проблем.

По характеру они интроверты, окружающим трудно понять, что у них на уме, также им самим нелегко проявлять свои истинные чувства.

Нуждаются в любви и заботе.

В любви стремятся к необычному, хотят, чтобы их партнер постоянно мог предложить им что-то новое, иначе им становится скучно и наступает разочарование.

Для них важно научиться планировать свое время.

Цветок совместим с Зайцем, Тростником, Оленем и Цветком.

ЗМЕЯ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 7, 19, 31 января; 5, 17 февраля; 1, 13, 25 марта; 6, 18, 30 апреля; 12, 24 мая; 5, 17, 29 июня; 11, 23 июля; 4, 16, 28 августа; 9, 21 сентября; 3, 15, 27 октября; 8, 20 ноября; 2, 14, 26 декабря.

Представители знака Змея верят в долгосрочное планирование как ключ к будущей выгоде.

У них чутье на те предприятия, которые могут принести им большие деньги.

Смелые люди, которые борются за лучшее из возможного и никогда не начинают проект, если не уверены в успехе.

Любят изучать оккультные науки.

Этим людям нравится быть в центре внимания, где бы они ни находились, их вдохновляет восхищение других.

Чтобы получить то, что хотят, они способны собрать команду из родственников и друзей, на помощь которых рассчитывают.

В любви они неустойчивы, никогда не знают точно, что им нужно.

Змея совместима с Орлом, Собакой, Змеей и Ягуаром.

ОЛЕНЬ

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 8, 20 января; 1, 6, 18 февраля; 2, 14, 26 марта; 7, 19 апреля; 1, 13, 25 мая; 6, 18, 30 июня; 12, 24 июля; 5, 17, 29 августа; 10, 22 сентября; 4, 16, 28 октября; 9, 21 ноября; 3, 15, 27 декабря.

Веселые и оптимистичные, представители знака Олень пользуются любовью друзей и близких, хотя глубоко внутри они стеснительны и иногда чувствуют одиночество.

У них есть инициатива и честолюбие .

. Эмоциональные в отношениях, они очень нуждаются в любви, в противном случае они будут чувствовать себя неважно.

Для них в жизни является очень важным правильно выбрать партнера, который способен разделить их глубокую любовь и привязанность.

Идеальная работа для Оленей та, что имеет отношение к природе.

Могут успешно проявить себя в сферах, которые задействуют общение, например, консультанты, учителя и другие специальности.

Олень совместим с Цветком, Обезьяной, Собакой и Оленем.

ЯГУАР

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 9, 21 января; 7, 19 февраля; 3, 15, 27 марта; 8, 20 апреля; 2, 14 26 мая; 7, 19 июня; 1, 13, 25 июля; 6, 18, 30 августа; 11, 23 сентября; 5, 17, 29 октября; 10, 22 ноября; 4, 16, 28 декабря.

Представители знака Ягуар - смелые и сильные личности.

Хотят быть признанными, поэтому стараются проявить себя наилучшим образом, чтобы показать, насколько успешными они могут быть.

Очень привязаны к семье и друзьям .

. В любви они не собственники, ревность для них не характерна.

Для них хороши карьера военного, предпринимательство или любой другой вид занятий, где они могут проявить свои организаторские способности.

Ягуар совместим с Крокодилом, Тростником, Кроликом и Ягуаром.

ТРОСТНИК

Вы представитель этого знака по гороскопу ацтеков, если родились 10, 22 января; 8, 20 февраля; 4, 16, 28 марта; 9, 21 апреля; 3, 15, 27 мая; 8, 20 июня; 2, 14, 26 июля; 7, 19, 31 августа; 12, 24 сентября; 6, 18, 30 октября; 11, 23 ноября; 5, 17, 29 декабря.

Представители знака Тростник очень оптимистично настроены и умеют наслаждаться жизнью.

Мудрость и духовность являются важными в их жизни.

являются важными в их жизни. Подобно символу своего знака, эти люди отличаются способностью выделиться среди других своими лучшими качествами.

Не зависят ни от кого , всегда рассчитывают на свои собственные силы, способны сами добиться прогресса в любом аспекте.

, всегда рассчитывают на свои собственные силы, способны сами добиться прогресса в любом аспекте. Великие ораторы, лучшие друзья, они спонтанны, любят новшества.

Эти люди хотя и стремятся любви, но, как правило, имеют неглубокие отношения.

Идеальная профессия для них та, которая связана с коммуникациями: журналист, переводчик, преподаватель, писатель .

. Могут успешно работать в сфере современных высоких технологий, приветствуют новшества и прогресс.

Совместимые знаки для Тростника: Крокодил, Цветок, Олень, Ягуар и Тростник.

Индейцы, жившие севернее ацтеков также составляли свои гороскопы - их знаки зодиака связаны с верой в духов животных - можете узнать свой.