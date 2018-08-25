Армия Украины создала новое десантное подразделение (фото) [ Редактировать ]
В десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины создали новое подразделение - комендатуру десантного обеспечения.
"Для выполнения определенных заданий, в одной из отдельных воинских частей десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сформирована комендатура десантного обеспечения. В ее состав входит отделение десантного обеспечения. Задания этого коллектива заключаются в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведении метеорозведки, разведки площадки приземления, приема основных сил десанта и тому подобное", - объясняет пресс-служба Министерства обороны Украины.
Личный состав с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа "Крыло" со значительных высот, в разных метеоусловиях, в ночное или дневное время, с самолетов или вертолетов.
Кроме того, на базе данного подразделения в перспективе будет сформирована парашютная команда десантно-штурмовых войск. И эти спортсмены-парашютисты будут принимать участие в престижных соревнованиях, разных мероприятиях и показательных выступлениях.
Пользователи сети особенно интересуются десантными войсками Украины после того, как десантник покорил трогательным исполнением гимна Сечевых стрельцов.
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