В десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины создали новое подразделение - комендатуру десантного обеспечения.

"Для выполнения определенных заданий, в одной из отдельных воинских частей десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сформирована комендатура десантного обеспечения. В ее состав входит отделение десантного обеспечения. Задания этого коллектива заключаются в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведении метеорозведки, разведки площадки приземления, приема основных сил десанта и тому подобное", - объясняет пресс-служба Министерства обороны Украины.

Личный состав с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа "Крыло" со значительных высот, в разных метеоусловиях, в ночное или дневное время, с самолетов или вертолетов.

Кроме того, на базе данного подразделения в перспективе будет сформирована парашютная команда десантно-штурмовых войск. И эти спортсмены-парашютисты будут принимать участие в престижных соревнованиях, разных мероприятиях и показательных выступлениях.

Пользователи сети особенно интересуются десантными войсками Украины после того, как десантник покорил трогательным исполнением гимна Сечевых стрельцов.