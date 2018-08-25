Украинская певица Ани Лорак отправилась в столицу Великобритании Лондон, откуда отправила поклонникам пожелание в Instagram.

Звезда, выставив стильный кадр, попросила фолловеров несколько раз подумать и выбирать свое:

"Каждый человек уникален! Каждый день мы делаем выбор! Прожить Свою жизнь. Свою! Это только Ваш выбор! Выбирайте Свое!", - пожелала фанатам Каролина.

На другом фото Ани Лорак заинтриговала поклонников:

"Работаю над кое-чем особенным", - подписала она.

Похоже, Каролина приходит в себя, после того, как ее муж Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Кроме того, ее первый муж Юрий Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.

Еще Юрий Фалеса рассказал об их непростых отношениях, когда Каролина была совсем юна.