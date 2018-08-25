Ани Лорак уехала в Лондон (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак отправилась в столицу Великобритании Лондон, откуда отправила поклонникам пожелание в Instagram.
Звезда, выставив стильный кадр, попросила фолловеров несколько раз подумать и выбирать свое:
"Каждый человек уникален! Каждый день мы делаем выбор! Прожить Свою жизнь. Свою! Это только Ваш выбор! Выбирайте Свое!", - пожелала фанатам Каролина.
На другом фото Ани Лорак заинтриговала поклонников:
"Работаю над кое-чем особенным", - подписала она.
Похоже, Каролина приходит в себя, после того, как ее муж Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Кроме того, ее первый муж Юрий Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.
Еще Юрий Фалеса рассказал об их непростых отношениях, когда Каролина была совсем юна.
по теме
"Ей было 13": бывший муж Ани Лорак рассказал об отношениях (фото)
Поклонников Ани Лорак интересует, как жила певица в настоящем и предыдущем браках. Любопытство фанатов удовлетворил первый гражданский мужа Каролины - продюсер Юрий Фалеса
У Ани Лорак "сорвало крышу": бывший муж рассказал о любовнике (фото)
Первый муж певицы Ани Лорак рассказал о женатом мужчине, из-за которого у нее, по его словам "реально сорвало крышу"
"Хороший, но маленький": экс-муж Ани Лорак рассказал о причинах расставания
Первый муж Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал, как они познакомились, как вместе жили и из-за чего расстались
Ани Лорак получила советы от бывшего мужа (фото)
Первый гражданский муж Ани Лорак надеется, что Каролина и ее нынешний супруг вспомнят о ребенке
Бывший муж Ани Лорак готов принять ее назад (фото)
Первый гражданский муж Ани Лорак - продюсер Юрий Фалеса, с которым она прожила в гражданском браке 13 лет, высказался о личной жизни певицы