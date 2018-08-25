ПДД для дипломатов. Бывший посол Украины в США - минувшей ночью в центре Киева был остановлен полицейскими. Патрульные заметили, что одна из машин ездит по кругу против движения. За рулем автомобиля оказался Александр Моцик - экс-посол в Соединенных Штатах.

По словам правоохранителей, было очевидно, что Моцик - пьян. Однако на камеру он отрицал, что употреблял алкоголь и пройти тест отказался. Патрульные составили протокол о нарушении, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

"Олександ Федорович не закривайтесь у транспортному засобі. - Я не закриваюсь, що ви тут цирк робите? В суді я оскаржу ваші дії і виграю. Тому що ви незаконно мене зупинили. - Олександ Федорович, щоб вам оскаржити, потрібно підписати протокол і отримати копію. - Я не підпишу ваш протокол, бо ваші дії є незаконними", - заявил Александр Моцик, бывший посол Украины в США.