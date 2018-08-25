Новая угроза в прикарпатском Калуше. Почти половина домов здесь построены над заброшенными солевыми шахтами и пустотами. И сейчас многие здания начали проседать и осыпаться. Виной всему - грузовой транспорт, который проезжает по городским улицам и создает сильные вибрации. Как уберечь дома? - узнавали мои коллеги.

Валерий Кирстя рассказывает: его дом - трещит по швам. Фундамент начал резко проседать в прошлом году, когда отремонтировали дорогу и мост. Сюда хлынул весь грузовой и габаритный транспорт.

"Там є тріщина, на ній був маяк. Той маяк розійшовся, відпав. Фундамент тріщить, таке саме із тієї сторони. Коли машини їздять, то у нас ходуном ходить посуд в креденці", - рассказывает Валерий Кирстя, житель Калуша.

От интенсивного движения - рушится и дом Ольги Дмитриевны:

"Коли машини їдуть по дорозі, то звідти сиплеться от цегла, цегла сиплеться, падає. Не дай Бог, хтось в той час проходив, і цегла по голові".

Почти все дома на этой улице стоят на территории заброшенных соляных шахт. Из-за вибрации строения в любой момент могут уйти под землю.

"Можемо провалитися, тому що під нами пустоти. Ми боїмося, у нас діти, внуки, правнуки", - говорит Ольга Горностай, жительница Калуша.

Над пустотами проходит и отремонтированный мост с дорогой. Это хорошо видно на карте горных работ, которые когда-то здесь велись.

"Ці квадратики, що намальовані, це "ціляки", а між ними - це всі порожнини. От рахуйте - це все порожнеча. Порожня, ціліт, порожня, ціліт, бачите. І от до моста, де ми стоїмо - 16 камер. То все в порожнині".

Над заброшенными шахтами стоит почти половина зданий в Калуше, и обвалы здесь - не редкость. Только на этой улице под землю уже ушли шесть домов. Со дня на день может провалиться еще один.

"Там, на вулиці Вітовського, взагалі провалився фундамент під землю, вісім метрів під землю пішов", - говорит Михаил Наконечный, житель Калуша.

Люди не раз просили городские власти и полицию хотя бы грузовикам запретить проезд по этой улице. Правоохранители даже штрафовали водителей.

"Розумієте, цей штраф 250 гривень, не сильно впливає на водія, він платить, і їде далі по цій вулиці. Будемо проводити більше роз'яснювальну роботу - спілкуватися з водіями. Я думаю, що цю ситуацію ми виправимо", - утверждает Владимир Возняк, и.о. начальника Калушского ОП ГУНП в Ивано-Франковской области.

Перекрытием отдельных улиц, решить проблему кардинально не удастся, - считают в мэрии. Ведь в зоне риска и другие районы города. В 2010 году Калуш признали зоной чрезвычайной ситуации. Сейчас более шестисот семей проживают на территории, где проседает почва. Единственный выход - убрать транспорт из города, то есть построить объездную дорогу. Денег на это у города нет.

"Ми вже зверталися до центральних органів влади. Зверталися до області - про включення нас до державного фонду. Протягом вже багатьох років область в цьому питанні нас не чує. У нас є проект, який ми зробили за власні кошти - вартість проекту 54 мільйони гривень", - говорит Игорь Матвийчук, городской голова Калуша.

Чтобы получить эти средства из госбюджета - областные чиновники должны были подать запрос в Киев. Но, похоже, и в нынешнем году этот вопрос не оказался среди первоочередных.