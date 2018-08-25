В израильском правительстве выбирают новую стратегию по поводу Газы. Правда, обсуждения - по данным местной прессы - проходят кулуарно. И многие политики склонны к тому, что новой войны не избежать. В течение 5 месяцев ХАМАС непрерывно атакует южные районы страны, наносит ракетные и минометные удары. Как планируют бороться - выяснял Григорий Бадо.

Израильские правые спорят, что делать с Газой, а точнее, с ХАМАС-ом. Не исключают, что необходима новая военная операция, которая включит не только удары ВВС, но и захват ключевых позиций в секторе для уничтожения террористических баз и арестов боевиков.

Однако такой сценарий уже был задействован дважды и через несколько лет приводил только к новым виткам террористической борьбы. Но на этот раз, министр обороны Авигдор Либерман убежден, что сама власть ХАМАС-а должна быть уничтожена - на смену ей не торопится прийти ни израильская военная администрация, ни Палестина, ни Египет.

Военный план пока отвергнут правительственным кабинетом и было решено идти по пути временной заморозки.

"Мы настроены на то, чтобы дать ХАМАС-у ясно понять, что отказ от террора будет иметь положительные экономические последствия. На данный момент мы действительно наблюдаем снижение боевой активности на границе", - говорит Авигдор Либерман, министр обороны Израиля.

Аналитики заявляют, что настоящий мотив постоянных атак исламистов на Израиль - внутрипалестинская политическая конкуренция и борьба за влияние.

В Палестине готовятся к смене власти. Все убеждены, что отставка главы правительства Махмуда Аббаса по состоянию здоровья - не за горами. Соратники настроены на борьбу за его пост.

Четыре основных претендента уже копят оружие и набирают отряды в тех районах, где имеет наибольшее влияние.

О членах ХАМАС-а и говорить нечего - хаос после ухода Аббаса будет им особенно выгоден. ХАМАС непременно будет провоцировать беспорядки, чтобы захватить власть на Западном берегу. Одиннадцать лет назад это было проделано в Газе, тогда во время переворота были зверски убиты более трехсот человек из ФАТХ-а - конкурирующей партии Махмуда Аббаса.

Но все же, в Израиле надеются, что после отставки Аббаса, палестинцам удастся прийти к единству и не допустить ХАМАС к власти на Западном берегу.

Григорий Бадо, Алиса Невировская, Ближневосточное бюро телеканала "Интер"