Большинству людей так и не удается понять, стоит ли продолжать бороться за свою любовь или же настало время ее отпустить. Можно с уверенностью сказать, что никому не стоит тратить время на отношения, которым не суждено долго продлиться. Если вы чувствуете, что у ваших отношений нет будущего, вы должны найти в себе силы их закончить, чтобы не терять времени зря.

1. Ваши отношения делают вас несчастными

Можете быть уверены в том, что встречаетесь не с тем человеком, если ваши отношениями не делают вас счастливыми. Правда в том, что отношения никогда не будут простыми, но в тоже время они точно не должны становится причиной вашего несчастья.

2. Вы не можете оставаться самими собой рядом со своим партнером

Если и есть в этом мире обстановка, в которой вы можете оставаться самими собой и при этом чувствовать себя комфортно, так это наедине с вашим партнером. Начинайте отношения только с тем человеком, который позволит вам проявить свою истинную натуру.

3. Ваш партнер постоянно пытается вас контролировать

Только потому, что вас с другим человеком связывают отношения, вовсе не значит, что вы оба должны забыть о своем личном пространстве. Вы должны уметь постоять за себя и научиться принимать независимые решения.

4. Вы чувствуете себя одинокими

Отношения, которые заставляют вас чувствовать себя одинокими, не стоят того, чтобы их продолжать.

5. Ваш партнер не ценит ваши старания

Вам нужен такой партнер, который сможет поддерживать вас во всех начинаниях. Если ваш партнер постоянно унижает вас и не признает ваших достижений, то такие отношения не назовешь здоровыми.

6. Вы не обсуждаете будущее ваших отношений

Если вы хотите сохранить ваши отношения, то вы с партнером должны всегда быть готовы открыто обсудить ваше совместное будущее. Как говориться, ничего не планировать значит планировать проиграть.

7. Ваш партнер не готов взять на себя ответственность

Оба партнера должны быть достаточно зрелыми, чтобы взять на себя ответственность в отношениях. Если ваш партнер все время перекладывает всю ответственность на вас, со временем вы просто сломаетесь под всем этим давлением.

8. Вы страдаете от насилия

Любое проявление насилия со стороны вашего партнера - это автоматический сигнал о том, что вам пора от него уходить. Насилие ни в коем случае нельзя терпеть в любой жизненной ситуации, а в особенности в отношениях.

Напомним, что о народных советах для женщин, как стать счастливой.