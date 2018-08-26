Сутки на Донбассе: украинские позиции отбили атаку врага [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 25 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе оставалась достаточно напряженной: боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщает пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было.
Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском - у Луганского, на Горловском направлении - в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении - вблизи Авдеевки противник применял минометы.
Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях. По данным разведки, одного оккупанта было уничтожено, еще трое получили ранения.
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