За прошедшие сутки, 25 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе оставалась достаточно напряженной: боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском - у Луганского, на Горловском направлении - в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении - вблизи Авдеевки противник применял минометы.

Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях. По данным разведки, одного оккупанта было уничтожено, еще трое получили ранения.

Ранее на Донбассе боевики атаковали Южное.