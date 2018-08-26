25 августа в Кривом Роге в доме по улице Гетьманская произошло убийство. Двое мужчин распивали спиртное, а потом поругались и один нанес второму три ножевых ранения. К вечеру на место прибыла полиция. На помощь на место происшествия были вызваны спасатели. Об этом сообщает "Первый Криворожский" на своей в Facebook.

Убийство произошло в квартире на девятом этаже. По информации следователей, подозреваемый в совершении преступления мог находиться в одной из квартир на седьмом этаже в этом же подъезде. Чтобы вскрыть дверь в жилище, где, возможно, скрывается убийца, и прибыли сотрудники ГСЧС.

Бригада вызвала лифт, но до седьмого этажа доехать им не удалось. Лифт застрял на первом этаже. Спасатели вызвали лифтера, который и вызволил их.

Ранее мы писали о том, что с 40-го этажа оборвался лифт с пассажиром.