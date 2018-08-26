В результате сильного землетрясения на западе Ирана не менее трех человек погибли и еще 253 получили ранения. Об этом сообщает агентство Тasnim в воскресенье, 26 августа.

В результате землетрясения магнитудой 6,0 несколько населенных пунктов в провинции Керманшах остались без электричества. Повторные сейсмические толчки ощутили жители города Селас-э-Бабаджани в той же провинции. Всего зафиксировано около 60 афтершоков.

Ранее агентство сообщило о двух жертвах, однако позднее стало известно, что землетрясение привело к гибели женщины, находившейся на восьмом месяце беременности.

По уточненным данным, землетрясение произошло утром 26 августа в районе города Тазехабад в провинции Керманшах. Изначально сообщалось об одном погибшем и 58 пострадавших.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее мы писали о том, что Иран всколыхнуло сильное землетрясение.