Минутой молчания почтили память американского сенатора и в Украине. Во время встречи с военными в Авдеевке, президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования. Также глава государства отметил важную роль Маккейна в защите нашей страны на международной арене и вспомнил визит сенатора на Донбасс.

"За десять кілометрів, коли ми підїзджали до Широкіно, моя служба безпеки президента сказала, що по місцю, де ми маємо піти, на місце розташування морських піхотинців, ворог відкрив артилерійський вогонь. Я сказав Джону, слухай, ти американський сенатор і тобі не обов'язково там бути. Я, як президент маю бути зі своїми воїнами. І це перший раз, коли Джон образився на мене. Він все своє життя після цього, присвячував саме для того, щоб захистити Україну і українців", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.