В Закарпатье незаконно вырубили целую дубовую рощу неподалеку от города Тячево. Судя по масштабам, рубки продолжались несколько месяцев. За это время уничтожены сотни деревьев. Наши корреспонденты продолжат.

"Такі тоненькі, кривенькі - ніхто нічого не вирубував! Вирубували тільки гарну деревину!"

Активист Иван Фицай показывает, что осталось от столетней дубовой рощи - пеньки да срубленные верхушки. Забрали только ствол дуба.

"Забрали з дерева два-три кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень, а інше залишили, це все, що йде на дрова", - показывает Иван Фицай, общественный активист.

Лес рубили несколько месяцев. Впервые активисты забили тревогу еще в июне этого года. Тогда застали здесь дровосеков.

"Хто ви такі взагалі, що хочете? - Ти документ показав?"

Лесорубы показывали разрешительные документы на вырубку на совершенно другом участке. Активисты - вызвали полицию.

"Абсолютно нема ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли тут такий бардак?"

Почему не останавливают несанкционированные рубки? "Подробности" отправились выяснять в местный гослесхоз. Там заявили: дубовая роща - не в их ведении.

"Це той масив, де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені виділи - наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, видно, вони вирубують", - утверждает Наталия Катреняк, директор ГП "Тячевское лесное хозяйство".

В лесхозе допускают, что дубовая роща принадлежала Тячевской объединенной громаде.

"Та ви що, які я міг дозволи давати, я навпаки і поліції казав, звертав не один раз їх увагу, що підіть, ці дуби, якщо їх вирубали, то їх рядом по селах лиш на пилораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге - це за межами населеного пункту і буде відноситися до земель селищної ради Бедевля", - утверждает Иван Ковач, городской голова Тячевской объединенной общины.

Но и сельский голова уверяет - дубовая роща не принадлежит селу.

"То не наша земля. Ліс належить лісництву, Держлісгоспу. Ви розумієте, ліс не належить нам. - У лісництві кажуть… - - От, розумієте, крайнього немає. Та не лише там рубають, рубають всюди! Ви собі не можете представити, машини без номерів, без прицепів і то ніхто увагу не звертає", - утверждает Иван Ришко, сельский голова Бедевли.

В полиции по факту незаконной вырубки начали уголовное производство - еще два месяца назад. До сих пор виновники не найдены. Да и собственника дубовой рощи - назвать не могут.

"Встановлюється, кому належить дана ділянка. - За два місяці не можна було встановити чия це земельна ділянка? - Ну, триває досудове розслідування, даються певні терміни", - заявил Владимир Павлюх, в.и.о. начальника отдела коммуникации НП в Закарпатской области.

Активисты уверены: дело хотят замять. Ведь, если не найдут собственника земли, то и потерпевшего, который понес убытки - нет.

Всего в роще срубили почти 250 дубов. По данным активистов, на продаже такого количества можно заработать около миллиона гривен.