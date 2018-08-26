В Закарпатье незаконно вырубили дубовую рощу [ Редактировать ]
В Закарпатье незаконно вырубили целую дубовую рощу неподалеку от города Тячево. Судя по масштабам, рубки продолжались несколько месяцев. За это время уничтожены сотни деревьев. Наши корреспонденты продолжат.
"Такі тоненькі, кривенькі - ніхто нічого не вирубував! Вирубували тільки гарну деревину!"
Активист Иван Фицай показывает, что осталось от столетней дубовой рощи - пеньки да срубленные верхушки. Забрали только ствол дуба.
"Забрали з дерева два-три кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень, а інше залишили, це все, що йде на дрова", - показывает Иван Фицай, общественный активист.
Лес рубили несколько месяцев. Впервые активисты забили тревогу еще в июне этого года. Тогда застали здесь дровосеков.
"Хто ви такі взагалі, що хочете? - Ти документ показав?"
Лесорубы показывали разрешительные документы на вырубку на совершенно другом участке. Активисты - вызвали полицию.
"Абсолютно нема ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли тут такий бардак?"
Почему не останавливают несанкционированные рубки? "Подробности" отправились выяснять в местный гослесхоз. Там заявили: дубовая роща - не в их ведении.
"Це той масив, де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені виділи - наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, видно, вони вирубують", - утверждает Наталия Катреняк, директор ГП "Тячевское лесное хозяйство".
В лесхозе допускают, что дубовая роща принадлежала Тячевской объединенной громаде.
"Та ви що, які я міг дозволи давати, я навпаки і поліції казав, звертав не один раз їх увагу, що підіть, ці дуби, якщо їх вирубали, то їх рядом по селах лиш на пилораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге - це за межами населеного пункту і буде відноситися до земель селищної ради Бедевля", - утверждает Иван Ковач, городской голова Тячевской объединенной общины.
Но и сельский голова уверяет - дубовая роща не принадлежит селу.
"То не наша земля. Ліс належить лісництву, Держлісгоспу. Ви розумієте, ліс не належить нам. - У лісництві кажуть… - - От, розумієте, крайнього немає. Та не лише там рубають, рубають всюди! Ви собі не можете представити, машини без номерів, без прицепів і то ніхто увагу не звертає", - утверждает Иван Ришко, сельский голова Бедевли.
В полиции по факту незаконной вырубки начали уголовное производство - еще два месяца назад. До сих пор виновники не найдены. Да и собственника дубовой рощи - назвать не могут.
"Встановлюється, кому належить дана ділянка. - За два місяці не можна було встановити чия це земельна ділянка? - Ну, триває досудове розслідування, даються певні терміни", - заявил Владимир Павлюх, в.и.о. начальника отдела коммуникации НП в Закарпатской области.
Активисты уверены: дело хотят замять. Ведь, если не найдут собственника земли, то и потерпевшего, который понес убытки - нет.
Всего в роще срубили почти 250 дубов. По данным активистов, на продаже такого количества можно заработать около миллиона гривен.
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