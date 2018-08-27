На Харківщині горіло стихійне звалище [ Редактировать ]
У Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже півтора гектара території та лісосмуги. Неподалік розташований міський сміттєвий полігон.
Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів. Вогонь гасили з повітря та зі спецавтомобілів.
Ближче до вечора займання локалізували.
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