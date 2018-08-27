У Хмельницькому відбувся показ автентичного жіночого вбрання 19 - початку 20 століття. Колекцію з-понад півсотні українських строїв з усіх регіонів України зібрала луганка Ксенія Малюкова. Бачили скарби нації й мої колеги.

Ось так по черзі на подіум виходять подільські дівчата, демонструючи своє вбрання. У кожного костюма своя колористика, силует та орнамент. На голові не лише віночки та стрічки, а й раритетні убори, яким понад сто років. За ними можна визначити наречену, заміжню жінку та навіть її соціальний статус.

"Я представляю костюм Волинського Полісся, Рахнівський район. Це костюм швашки, як в той час казали,одягали жінки на весілля", - розповідає Злата Щербатюк, жителька Хмельницького.

"Це Закарпатська область село Довге Іршавського району, і що мені дуже подобається, мені розповіли про історію ось цих, дуже гарних, я не знаю як сказати,но вони називались лузганки-ці буси. Це дуте скло. Уявляєте, йому вже більше ста років. Бути в цьому -це теж дуже поважно", - говорить Ярослава Черевко, жителька Хмельницького.

Вишиті сорочки, вив'язані спеціальним способом намітки та хустки, запаски, плахти - різні за кроєм та назвами. Дівчат для подіуму обирали на кастингу аби їхній образ максимально відповідав регіону, який вони представляють.

"В нього є ім'я. В ньому є звідки ми, в ньому наше все. Їх наші пращури носили і вони збереглися. Уявляєте, які часи були і ми це все зберегли. Таке відчуття, що енергія переповнює мене. Я згадала всіх своїх родичів і пращурів, коли я стояла і чекала на свій вихід", - розповідає Любов Янчук, жителька Хмельницького.

"Просто в захваті. Побачити в живу своїми очима такі надзвичайні строї і зрозуміти, яка в нас, дійсно різнобарвна і високодуховна країна".

Автор проекту Ксенія Малюкова з Луганська каже: збирала колекцію понад півтора року. А все почалося із сорочки, яку їй подарували на Тернопільщині. Тоді й вирішила, що таку красу мають бачити всі.

"Это не просто душа, это серце и кров. Когда нибудь сами оденьте на себя старинную сорочку - вы поймете, что с вами будет происходить - мурашками покрывается вся кожа потому, что мы чувствуем энергетику наших предков", - говорить Ксенія Малюкова, автор проекту.

Хмельницький став першим містом, де костюмерка презентувала колекцію з назвою "Нація". На черзі показ у столиці та в інших регіонах України. А згодом автентичні жіночі строї 19-20 століття зможуть побачити й жителі європейських країн.