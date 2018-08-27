Умеренное употребление алкоголя на треть снижает риск смерти от сердечного приступа. Это показало исследование из Университетского колледжа Лондона, передает The Times.

Ученые проанализировали данные 35 тысяч человек среднего возраста и пришли к выводу, что непьющие на 47% чаще страдают от проблем с сердцем, чем те, кто умеренно пьет. У тех, кто с возрастом совсем отказался от алкоголя, на 31% выше риск развития заболеваний сердца.

Кроме того, согласно выводам ученых, высокие риски умереть от инфаркта миокарда у женщин, которые ни разу в жизни не пили спиртное.

"Употребление алкоголя может повышать уровень эстрогена у женщин, а то может быть связан с низким риском возникновения коронарной недостаточности. Возможно это объясняет различия в состоянии здоровья у непьющих и умеренно пьющих женщин", - говорит автор исследования Дару О'Нил.

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