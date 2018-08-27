В селе Кряковка Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела поврежден жилой дом.

Как сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел произошел вчера вечером. Боевики вели огонь из 120-мм минометов.

Как отметили в администрации, за минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 122-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По укреплениям украинских защитников вблизи Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери на Донбассе.