Боевики "накрыли" огнем жилые дома на Донбассе [ Редактировать ]
В селе Кряковка Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела поврежден жилой дом.
Как сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел произошел вчера вечером. Боевики вели огонь из 120-мм минометов.
Как отметили в администрации, за минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 122-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По укреплениям украинских защитников вблизи Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери на Донбассе.
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