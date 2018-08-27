Украинская певица Тина Кароль на странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографией родителей. Фото было сделано на свадьбе родителей Тины.

"Мама и папа. 39 лет вместе. Дай Бог!" - подписала фото Кароль.

Поклонники сразу же начали поздравлять родителей Тины с годовщиной свадьбы, заодно отметив, как певица похожа на маму.

"Копия мамы", "Красивые. Мамочка - нежность и женственность, вот и Тине передалось", "Очень на маму похожа", - отметили подписчики.

Ранее появилось архивное фото Тины Кароль.