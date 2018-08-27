"Копия мамы": Тина Кароль показала родителей (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль на странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографией родителей. Фото было сделано на свадьбе родителей Тины.
"Мама и папа. 39 лет вместе. Дай Бог!" - подписала фото Кароль.
Поклонники сразу же начали поздравлять родителей Тины с годовщиной свадьбы, заодно отметив, как певица похожа на маму.
"Копия мамы", "Красивые. Мамочка - нежность и женственность, вот и Тине передалось", "Очень на маму похожа", - отметили подписчики.
«Мама і тато. 39 років разом. Дай Боже!» —Тіна Кароль💋 #тінакароль #тинакароль
Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)
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