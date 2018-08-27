В Армянске металлические предметы в домах и квартирах местных жителей за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане встревожены сложившейся ситуацией. Об этом они активно пишут в соцсетях, сообщает "Крым.Реалии".

Местные жители сообщают, что их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах покрылись ржавчиной.

Комментаторы выдвигают разные версии случившегося. Но все они не предвещают жителям Армянска ничего хорошего.

Участники обсуждения отмечают, что незадолго до появления ржавчины жители северного Крыма жаловались на специфический запах и дымку.

"Это катастрофа. Оккупанты молчат. Все в ржавчине - и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается", - сообщает о ситуации в Twitter блогер Крымский Бандеровец.

В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу.

В Армянске, в окружающей среде, повышенная кислотность, которая образует на металлических вещах "мыльный" налет и ржавчину. Ржавеет нержавейка и техника, разъедает дорожки в электронике, у людей начались проблемы со здоровьем. pic.twitter.com/9auvhLCBJP — Ray (@Ray_net_ua) 26 августа 2018 г.

Ранее в Крыму горел природный заповедник.