На курорте на египетском побережье Красного моря в Хургаде произошло ЧП из-за которого эвакуировали постояльцев.

В отеле Steigenberger Aqua Magic погибли двое туристов из Британии, египетские власти и туроператор Thomas Cook выясняют причину смерти клиентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.

Умершие туристы - британская пара Джон и Сьюзан Куперы. Их дочь говорит, что когда ее родители вернулись в свой отельный номер вечером, "в этой комнате было что-то, что их убило".

Как сообщается, в качестве меры предосторожности в течение 24 часов после смерти из отеля в Хургаде эвакуировали около 300 туристов.

"Появились сообщения о том, что у 13 гостей было пищевое отравление, но они не были в тяжелом состоянии", - пишет издание.

В отеле после инцидента взяли пробы пищи, воды, из гигиенических систем, а также системы кондиционирования воздуха.

Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер надеется, что результаты исследований узнают через 10 дней.

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