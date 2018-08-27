Подорожание евро в Украине связано с тем, что стоимость евро по отношению к доллару растет на международных рынках. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Виктор Скаршевский.

Это просто на международных рынках сейчас евро дорожает по отношению к доллару и это арифметически отображается в наших обменниках. Это не потому, что в Украине вырос спрос на евро. Здесь нет специфического украинского вопроса. Тем более, что долги у нас почти на 100% номинированы в долларах. То есть со стороны правительства также не может быть избыточного спроса.

Также, по его словам, можно было бы предположить, что люди массово едут на отдых в Европу, поэтому им нужен евро. Однако, как добавил экономист, это не такой большой объем, чтобы существенно повлиять на курс. Тем более, что люди путешествуют в течение всего лета, а не в последнее время.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в Украине резко упал.