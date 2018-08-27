В Виннице 28-летний мужчина неадекватно себя вел, когда выпивал лишнего - морально унижал родную мать и создавал ей невыносимые условия жизни.

Такое он совершал регулярно, но на этот раз его не остановило даже присутствие в квартире полицейских - мужчина в очередной раз доказал мать до слез.

26 августа, не выдержав, она вызвала патрульных, но дебошир достал лезвие канцелярского ножа и провел им себе по запястью, рассказывает местное издание vinbazar.com.

Инспекторы отреагировали мгновенно - ограничили мужчины в движении, чтобы не причинил еще больший вред ни себе, ни окружающим и наложили на руку жгут и остановили кровотечение.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и передали мужчину медикам, которые доставили его в больницу.

Недавно в Виннице произошло резонансное преступление: жестоко убили молодую девушку по пути на работу.