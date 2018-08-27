"Пуфетто": мастерская идеальных диванов [ Редактировать ]
Диван есть в каждом доме - иногда он даже заменяет кровать. На нем располагают гостей на ночь, смотрят кино перед большим экраном, собираются большой и дружной компанией. И в Pufetto вы можете получить его со скидкой 80%.
Любимый цвет, любимый размер
Как выбрать идеальный диван? На https://www.pufetto.com.ua/divany/ вас ждет лучшая мягкая мебель, удобно рассортированная по категориям. Выбирайте в один клик:
- механизм;
- наполнитель спального места;
- количество человек и спальных мест;
- форма;
- размер;
- размещение;
- предназначение;
- стиль;
- класс;
- конструктивные особенности;
- декор;
- ткань обивки;
- цвет обивки.
Вы также можете выбрать отдельно софы и диваны на кухню, угловые и прямые модели, все трансформирующиеся модели, только еврокнижки и еще несколько популярных вариантов.
В каталоге магазина найдется все - от привычных еврокнижек до солидных кожаных диванов в представительский офис. Всю мебель объединяет:
- современный стильный дизайн;
- более 75 оттенков обивочных тканей;
- только качественные и надежные материалы;
- быстрое изготовление и поставка.
Разброс размеров и форм диванов "Пуфетто" позволяет найти идеальную мебель для любых помещений. А из перечня обивочных материалов легко подобрать то, что позволит дивану идеально вписаться в интерьер.
Деликатная цена и уникальные условия
Хотите новый диван недорого? "Пуфетто" может это устроить! Следите за новостями на сайте компании и не пропускайте сезонные акции и праздничные скидки. На готовую продукцию цена может падать на 80%. Кроме доступной цены магазин предлагает доставку диванов во все регионы страны (бесплатно по Киеву, Одессе, Харькову, Днепру и Львову).
Хотите заранее проверить качество продукции? "Пуфетто" предлагает:
- Посетить шоу-рум. В просторных выставочных залах вы можете не только увидеть, но и опробовать диваны компании, а также – проконсультироваться со специалистами по всем вопросам. Получить бесплатную консультацию также можно по телефону.
- Заказать 30-дневный "тест-драйв". Тестируйте покупку без ограничений – во время "тестового" периода ее в любой момент можно отдать обратно, получив полное возмещение расходов (включая транспортные).
Pufetto делает все для того, чтобы диваны служили вам долго и не вызывали проблем в эксплуатации. Надежная механика раскладных механизмов, прочные корпуса, мягкие подушки и ткань, устойчивая к загрязнению и выгоранию, - только часть их преимуществ.
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