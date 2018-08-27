Диван есть в каждом доме - иногда он даже заменяет кровать. На нем располагают гостей на ночь, смотрят кино перед большим экраном, собираются большой и дружной компанией. И в Pufetto вы можете получить его со скидкой 80%.

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Вы также можете выбрать отдельно софы и диваны на кухню, угловые и прямые модели, все трансформирующиеся модели, только еврокнижки и еще несколько популярных вариантов.

В каталоге магазина найдется все - от привычных еврокнижек до солидных кожаных диванов в представительский офис. Всю мебель объединяет:

современный стильный дизайн;

более 75 оттенков обивочных тканей;

только качественные и надежные материалы;

быстрое изготовление и поставка.

Разброс размеров и форм диванов "Пуфетто" позволяет найти идеальную мебель для любых помещений. А из перечня обивочных материалов легко подобрать то, что позволит дивану идеально вписаться в интерьер.

Деликатная цена и уникальные условия

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Посетить шоу-рум. В просторных выставочных залах вы можете не только увидеть, но и опробовать диваны компании, а также – проконсультироваться со специалистами по всем вопросам. Получить бесплатную консультацию также можно по телефону. Заказать 30-дневный "тест-драйв". Тестируйте покупку без ограничений – во время "тестового" периода ее в любой момент можно отдать обратно, получив полное возмещение расходов (включая транспортные).

Pufetto делает все для того, чтобы диваны служили вам долго и не вызывали проблем в эксплуатации. Надежная механика раскладных механизмов, прочные корпуса, мягкие подушки и ткань, устойчивая к загрязнению и выгоранию, - только часть их преимуществ.