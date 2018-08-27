София Ротару рассказала о проблемах со здоровьем (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица София Ротару прокомментировала свою госпитализацию и состояние здоровья.
"Друзья. Действительно, вчера возникли проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу. Я уже в норме и очень хочется мороженого", - написала она в Instagram.
Ротару попала в больницу после выступления на корпоративе крупной компании в загородном клубе под Уфой. Она потеряла сознание, после чего ее экстренно доставили в реанимацию с подозрением на инсульт, но после обследования диагноз не подтвердился, сообщает kp.ua.
Певица с благодарностями о заботе представила в соцсети фото, на котором она вместе с сыном. Поклонники осыпали ее пожеланиями наилучшего:
"Выздоравливайте, дорогая София Михайловна", "София Михайловна, берегите себя. Мы вас очень любим. Здоровья, счастья и всех благ", "Это хорошо, что с вами уже хорошо все. Но я как узнала о вашем вчерашнем состоянии, сильно распереживалась. На этот день хочется вам пожелать прекрасного настроения и здоровья", - пишут фанаты.
В то же время, некоторые пользователи, которые смогли увидеть артистку воочию, успели поделиться своими опасениями по поводу ее состояния.
"Если бы вы вблизи видели, как у нее дрожат руки, и как она тяжело ходит, вы бы по-другому говорили", "Видно, что ей сложно выступать уже, 71 год все-таки", "София, у вас была, наверное, транзисторная ишемическая атака. Проверьте уровень атерогенного фактора", - переживают они.
Напомним, в ночь на 26 августа София Ротару попала в реанимацию в российском городе Уфа.
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