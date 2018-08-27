Украинская певица София Ротару прокомментировала свою госпитализацию и состояние здоровья.

"Друзья. Действительно, вчера возникли проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу. Я уже в норме и очень хочется мороженого", - написала она в Instagram.

Ротару попала в больницу после выступления на корпоративе крупной компании в загородном клубе под Уфой. Она потеряла сознание, после чего ее экстренно доставили в реанимацию с подозрением на инсульт, но после обследования диагноз не подтвердился, сообщает kp.ua.

Певица с благодарностями о заботе представила в соцсети фото, на котором она вместе с сыном. Поклонники осыпали ее пожеланиями наилучшего:

"Выздоравливайте, дорогая София Михайловна", "София Михайловна, берегите себя. Мы вас очень любим. Здоровья, счастья и всех благ", "Это хорошо, что с вами уже хорошо все. Но я как узнала о вашем вчерашнем состоянии, сильно распереживалась. На этот день хочется вам пожелать прекрасного настроения и здоровья", - пишут фанаты.

В то же время, некоторые пользователи, которые смогли увидеть артистку воочию, успели поделиться своими опасениями по поводу ее состояния.

"Если бы вы вблизи видели, как у нее дрожат руки, и как она тяжело ходит, вы бы по-другому говорили", "Видно, что ей сложно выступать уже, 71 год все-таки", "София, у вас была, наверное, транзисторная ишемическая атака. Проверьте уровень атерогенного фактора", - переживают они.

Напомним, в ночь на 26 августа София Ротару попала в реанимацию в российском городе Уфа.