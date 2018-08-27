Один военный получил ранения, после обстрела боевиков на Донбассе. Всего противник семь раз атаковал позиции объединенных сил - в районе Крымского, Луганского, Южного, Гнутова и Водяного.

Под постоянным огнем и жители поселков на западных окраинах Донецка. Из прифронтовой Красногоровки - репортаж Руслана Смещука.

Горелая степь да воронки с гильзами повсюду. В прямой видимости блиндажи боевиков. Это передовые позиции под Красногоровкой. В последние дни здесь наблюдается обострение - противник используя как прикрытие международных наблюдателей - перевооружил свои позиции.

"Два дні подряд, коли так ОБСЄ працювало, заїжджали, були машини, і з'явилися міномети, яких в них не було, відпрацювали по нам, "Утеси", яких не було, відпрацювали", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военные рассказыают: во время эскалации тут уничтожили грузовик - и не давали эвакуировать раненых.

"Коли вони завезли боєприпаси - ми подняли БПЛа скоректіровались - і отработали по ним. І розвідка доповіла - у них є поранені, ми з БПЛа бачили, як їх "скора" приїхала і як їх 300 евакуюють. І ми дали евакуювати, а коли вони нашу водовозку підбили - вони їм до кінця обстрілювали, не давали підійти, щоб спасти", - говорит Дмитрий, военнослужащий ВСУ.

Но даже под шквальным вражеским огнем - вот эти четверо мужчин сумели спасти одного из раненых из машины.

"Коли ми бігли, добігли до машини, вівся прицільний вогонь, бо свої рікошети по машині. Впали на землю, підползли і посадить, проводить евакуацію", - говорит Николай, военнослужащий ВСУ.

Достается тут - и местным жителям

"Звідси від позицій наших військовослужбовців до найближчих будинків десь тисяча метрів, приходи прилітають в основном туди. Про це свідчити - признак непрофесіоналізма, а також тим, що вони нехтують гуманітарними нормами, бо помилитися на 1000 метрів вони не можуть".

Окраина Красногоровки, улица 8 марта. Именно по ней ударили реактивные гранаты и снаряды боевиков. И теперь вот такие кучи шифера тут лежат почти у каждого двора.

"Я как раз на улице была с соседями. И тут муж кричит ложись - и вот так оно полетело.. вот больше года прошло и опять началось", - говорит Лариса, жительница Красногоровки.

А те, кто живет поближе к фронтовой части города - только и успевают что латать разбитые крыши.

"Та это постоянно вы шо. Вон двое детей - одному два месяца. Шо там Захарченко объясняет что они не стреляют? Долбят постоянно. Детей хотя бы пожалели. Вон посмотрите - только шифер поменяли. Все в дырках в осколках, шо не стреляют?".

Сейчас тут ждут очередного - так называемого школьного перемирия. Может быть, хоть тогда перестанут стрелять по городу.