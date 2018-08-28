А у столиці викрили притон, замаскований під масажний салон. Місячний дохід закладу сягав двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. Налагодила секс-бізнес - киянка в орендованій квартирі. Під час трусу поліція вилучила гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп'ютер. Організаторку затримали, їй загрожує до семи років за ґратами.

"Нами встановлено організатора секс-бізнесу - це 29-річна киянка, яка орендувала у центрі міста Києва по вулиці Саксаганського квартиру для надання дівчатами секс-послуг. Клієнтів, як правило, вона знаходила через мережу інтернет. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 статті 303. Це сутенерство або особи і заняття проституцією Кримінального кодексу України", - говорить Олексій Гаврилюк, в. о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУ НП Києва.