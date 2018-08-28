Студентський гуртожиток упритул до будинків. Жителі столичної Русанівки дізналися, що керівництво місцевого вишу планує звести поряд багатоповерхівку для студентів. Люди - проти такого сусідства. Чому і що на це кажуть в університеті - з'ясовувала Анастасія Старовойт.

Пані Інесса жителька Русанівки із 66. Каже вікна її квартири завжди виходили просто на подвір'я. А тепер на будівництво. Жінка дізналася, що поряд зведуть студентський гуртожиток.

"Это пылюка, это строительство. Чего я должна, живя 52 года на Русановке терпеть сейчас стройку", - говорить Інесса Конкилова.

Місцеві розповідають - про початок будівництва дізналися не одразу.

"Когда появились первые заборы - не было никакой информации и было очень страшно, не понятно, что это в принципе происходит. Потом нам, конечно объяснили, что это возможно будет общежитие", - говорить Тетяна Чикминьова, жителька мікрорайону Русанівка міста Києва.

Люди з'ясували місце під будівництво - це ділянка, яку навчальному закладу виділили в постійне користування для обслуговування будівель. Але аж ніяк не для зведення гуртожитку. Однак у розпорядженні на сайті КМДА сказано інше.

"Вийшло розпорядження КМДА номер 1009 про встановлення будівель швидко-монтованих житлово-побутових модулів для проживання студентів і саме в межах тої земельної ділянки, на якій зараз знаходиться, а це офіційно називається "навчальний корпус номер два", - говорить Олександр Чунаєв, житель мікрорайону Русанівка міста Києва, активіст.

Жителі району кажуть - масив Русанівка щільно забудований. Поява гуртожитку це додаткові навантаження на мережі.

"Система інженерних мереж заведена на ту кількість будинків, які тут є. Якщо ми кажемо житлові будинки, то їх 94 плюс вся інфраструктура. Тобто, існуюча система мереж обрахована на будівлю", - говорить Олександр Чунаєв, житель мікрорайону Русанівка міста Києва, активіст.

Керівництво вишу запевняє - в активістів неправильна інформація. Усі документи в нормі, дозволи теж є. Так, будують гуртожиток, але лише на два поверхи.

"Його фундамент 230 міліметрів. Висота його не більше шести метрів. Проживання в цьому гуртожитку - скрізь пишуть наші опоненти, що це 300 чоловік. Проживання в цьому гуртожитку 186 чоловік", - говорить Олександр Турунцев, проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Самі ж студенти переконані в законності та доцільності будівництва гуртожитку.

"І наша позиція, що студенти повинні мати комфортні умови для життя. Оскільки Київ потребує залучення для студентів з інших областей України, оскільки є різка неситача педагогічних кадрів у загально-освітніх навчальних закладах", - говорить Станіслав Маляр, президент студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Та жителі сусідніх будинків впевнені - правда на їхньому боці. І вже збирають підписи, аби не допустити будівництва гуртожитку у своєму мікрорайоні.