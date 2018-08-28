Сутички у Німеччині: праві вимагають покарати мігранта за вбивство [ Редактировать ]
У німецькому Хемніці двоє людей дістали поранення через сутички правих та їхніх противників. Там другий день не вщухають протести через смерть 35-річного німця. Його ножем зарізала група людей, серед яких - вихідці з Близького Сходу.
Учора на вулиці міста вийшли близько двох тисяч мітингарів. Противники жбурляли одне в одного пляшки із запалювальною сумішшю та піротехніку. У справі про загибель німця - поліція вже арештувала двох підозрюваних.
"Зараз саме час залишатися спокійним і врівноваженим. Поліція веде розслідування, працюють органи прокуратури. Ви - побачили нашу роботу. Крім цього, важливо, щоб на вулицях Хемніца і землі Саксонія ми не допустили діяльності насильників та анархістів, а забезпечили верховенство права", - говорить Роланд Вьоллер, міністр внутрішніх справ землі Саксонія.
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