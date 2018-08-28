Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах после укрепления гривни на прошлой неделе 28 августа подскочила до 28,10 грн, евро - 32,80 грн.

Об этом сообщает "Униан".

Продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн, евро - за 32,20 грн за одну денежную единицу.

Между тем, НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 27.85 грн.

