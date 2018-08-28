Курс доллара в обменниках резко вырос [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах после укрепления гривни на прошлой неделе 28 августа подскочила до 28,10 грн, евро - 32,80 грн.
Об этом сообщает "Униан".
Продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн, евро - за 32,20 грн за одну денежную единицу.
Между тем, НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 27.85 грн.
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