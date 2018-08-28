В Николаеве обнаружили тело военнослужащего-контрактника. Об этом говорится в сообщении 79-й десантно-штурмовой бригады (Николаев) в Facebook.



"27 августа в одном из домовладений Центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия", - готовится в сообщении.

Также командование бригады выразило глубокие соболезнования семье погибшего.

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