Нацбанк Украины отказался удерживать курс гривны [ Редактировать ]
Национальный банк Украины не будет удерживать курс гривни на определенном уровне, продолжая придерживаться политики гибкого курсообразования и только сглаживая чрезмерные колебания на валютном рынке.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве, сообщает "Униан".
"У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка – это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса", - сказал Чурий.
По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.
"С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд долл. Наш долг в иностранной валюте - 46 млрд. Так вот посчитайте – 40 млрд мы потратили для удержания курса на уровне 8, и это не привело ни к чему хорошему", - добавил Чурий.
Он напомнил, что после того, как нашей стране перестали давать деньги в долг, а резервы были потрачены, разгорелся кризис, обернувшийся стремительной и глубокой девальвацией. Также Чурий отметил, что на сегодня курс гривни соответствует уровню на начало года и происходящие колебания – нормальное явление, в сравнении, к примеру, с российским рублем, который с начала года девальвировал на 16%.
На данный момент НБУ ослабил курс гривны до 27,89 гривен за доллар. В обменниках стоимость доллара и вовсе перевалила за 28 гривен.
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