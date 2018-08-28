У салоні копи знайшли також пістолет

Понад 90 кілограмів бурштину знайшли поліцейські в автомобілі жителя Рівненської області. Вони зупинили підозрілу автівку у селі Зносичі Сарненського району, і недаремно, в ній виявилось чотири мішки необробленого каміння.

За кермом був 20-річний мешканець сусіднього села. У салоні копи знайшли також пістолет, електронні ваги та чорну документацію.

Бурштин сирець і зброю - вилучили, а автомобіль доправили до райвідділу поліції.