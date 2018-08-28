Про можливі черги на кордонах попереджають у Польщі. Прикордонники планують влаштувати так званий італійський страйк. Він передбачає надміру тривалі перевірки документів.

Профспілки надіслали півсотні листів із попередженнями в адміністрації аеропортів, транспортні компанії та асоціації перевізників.

Кілька тижнів поспіль прикордонники вимагають в уряду підвищити зарплату та повернутися до попередньої пенсійної системи.