Міністр екології Франціїї, колишній журналіст і улюбленець народу Ніколя Юло заявив про відставку. Новина шокувала французів, а президенту Еммануелю Макрону уже прогнозують падіння і без того рекордно низьких рейтингів. Що змусило міністра піти на такий крок розкаже Олена Абрамович.

Це був звичайний радіоефір з одним із неключових, але популярних міністрів у Франції. Ніколя Юло - колишній еко-активіст та журналіст. Він відмовлявся від посади міністра екології тричі за президенства Жака Ширака, Ніколя Саркозі та Франсуа Олланда. Але таки довірився команді Еммануеля Макрона. Втім, не надовго. У прямому ефірі він заявив таке, про що навіть не знав президент.

"Уперше я приймаю найскладніше рішення у своєму житті. Я не хочу більше сам собі брехати і не хочу, щоб мою присутність у цьому уряді сприймали як ознаку того, що ми робимо достатньо, аби розв'язати проблему кліматичних змін. Тому я вирішив покинути уряд. Сьогодні.

- Ви серйозно?

- Так, я серйозно", - розповідає Ніколя Юло, міністр екології Франції.

Він запевнив, що добре ставиться до уряду, і перепросив перед колегами. Пояснив: накопичились розчарування. Заходи боротьби з кліматичними змінами надто дрібні. Французький прем'єр відставку прийняв та подякував міністру за роботу. А речник уряду здивувався і назвав рішення Ніколя Юло квапливим.

"Я не розумію, чому він іде у відставку, коли в нас було так багато успіхів за перший рік роботи саме завдяки йому. Справді, він не виграв усі свої битви, але це буває у всіх міністрів", - каже Бенжамен Гриво, речник французького уряду.

Саме за міністерства Юло президент Макрон дав блискучу відповідь Дональдові Трампу. Перефразувавши слова американського президента про "велику Америку" на свій лад. І ставши на захист кліматичної угоди.

"Ми впораємося, бо ми віддані своїй справі наповну. Де б ми не жили, ким би не були, у всіх нас однакова відповідальність: зробімо нашу планету знову великою", - каже Еммануель Макрон, президент Франції.

У відставку Юло пішов саме після заяви уряду щодо послаблення законів про полювання. Ініціативі, яка мала би підвищити підтримку Макрона серед селян. Тепер відставка міністра екології може навпаки обвалити й без того слабкі рейтинги французького президента.