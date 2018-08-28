За доллар просят уже больше 28-ми гривен. Фото: podrobnosti.ua

28 августа торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,09 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 27,99/28,03 гривны за доллар.

Таким образом, гривна преодолела психологическую отметку в 28 гривен за доллар по сравнению с предыдущим днем - 27 августа торги по доллару США составили 27,92/27,98 гривны за доллар.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время 17.00 28 августа составили 27,99, максимальные – 28,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,03, максимальные – 28,09, сообщает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,7876/32,8315, к закрытию котировки составили 32,8294/32,8763. Таким образом, гривна потеряла несколько копеек.

По отношению к российскому рублю гривна несколько укрепилась: торги открылись котировками 0,4158/0,4166, а к закрытию котировки составили 0,4146/0,4154 гривны за рубль.

В этот же день в Национальном банке Украины заявили, что не будут удерживать курс гривны.