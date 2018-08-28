Николя Юло заявил об отставке [ Редактировать ]
Министр экологии Франции, бывший журналист Николя Юло заявил об отставке. Новость шокировала французов, а действующему президенту Эммануэлю Макрону уже прогнозируют падение и без того рекордно низких рейтингов. Что заставило министра пойти на такой шаг, расскажет Елена Абрамович.
Это был обычный радиоэфир с одним из не ключевых, но популярных министров во Франции. Николя Юло - бывший экоактивист и журналист. Он отказывался от должности министра экологии трижды - при президентстве Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда. Но все-таки доверился команде Эммануэля Макрона. Впрочем - ненадолго.
"Впервые я принимаю самое сложное решение в своей жизни. Я не хочу больше себе врать, и не хочу, чтобы мое присутствие в этом правительстве воспринималась, как знак того, что мы достаточно делаем для решения проблем климатических изменений. Поэтому я покидаю правительство. Сегодня", - говорит Николя Юло, министр экологии Франции.
Юло объяснил: слишком много разочарований. На мероприятия по борьбе с климатическими изменениями выделяют мало средств. Французский премьер отставку принял и поблагодарил министра за работу. А вот представитель правительства назвал решение Юло поспешным.
"Я не понимаю, почему он уходит в отставку, когда у нас было так много успехов в первый же год - благодаря ему. Он выиграл не все свои битвы, но так бывает у министров", - говорит Бенжамен Гриво, представитель французского правительства.
Именно во времена Юло президент Макрон дал блестящий ответ Дональду Трампу. Он перефразировал слова американского президента о "большой Америке" на свой лад, говоря о защите климатического соглашения.
"Мы справимся, потому что мы преданы своему делу. Где бы мы ни жили, кем бы ни были, у нас всех одинаковая ответственность: давайте сделаем нашу планету снова большой", - говорит Эммануэль Макрон, президент Франции.
В отставку Юло подал после заявления правительства об изменении закона про охоту. Инициативе, которая могла бы повысить поддержку Макрона в сельской местности. Но отставка министра экологии теперь наоборот - может обрушить и без того слабые рейтинги французского президента.
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