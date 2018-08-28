У МЗС закликали негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів

У вітчизняному МЗС закликали негайно звільнити Олега Сенцова та понад 70 інших заручників Кремля. Сам український режисер, який голодує вже 93 дні, назвав свій стан "передкритичним". Про це він сказав російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка зустрілася із Сенцовим напередодні