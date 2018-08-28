Дистрифия и анемия: Сенцов рассказал о своем здоровье [ Редактировать ]
Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем самочувствии в письме продюсеру постановки его пьесы Сенцова Анне Паленчук.
"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемки), либо вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия", - процитировала письмо Анна Паленчук в Facebook.
"Еще многих, кто видел его крайнюю фотографию из колонии, где он в своей палате, беспокоил вопрос - что эта за старинная книга в толстом переплете на его кровати. Я спросила в своем письме к нему. Он ответил, что это античный словарь. Еще он читает сейчас Набокова", - добавила Анна.
Тем временем в России отказались помиловать Олега Сенцова.
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