В Кирилловке ребенок из лагеря попал в реанимацию (видео) [ Редактировать ]
В детском лагере курортной Кирилловки Запорожской области отдыхающий ребенок попал в реанимацию.
При этом сообщается о неадекватной реакции работников лагеря.
"Так, мальчику стало плохо и он обратился к работникам лагеря. Те просто сделали ему какой-то укол и положили в палату. Ребенку становилось все хуже и хуже. Почему-то телефон ему не давали, родители дозвониться не могли", - сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
Когда ребенка наконец отправили в больницу, у него выявили пневмонию. Если бы ребенка показали врача позже, происшествие могло бы обернуться трагедией.
До этого в Кирилловке отдыхающие вытащили из воды двух утопленников.
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