В детском лагере курортной Кирилловки Запорожской области отдыхающий ребенок попал в реанимацию.

При этом сообщается о неадекватной реакции работников лагеря.

"Так, мальчику стало плохо и он обратился к работникам лагеря. Те просто сделали ему какой-то укол и положили в палату. Ребенку становилось все хуже и хуже. Почему-то телефон ему не давали, родители дозвониться не могли", - сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

Когда ребенка наконец отправили в больницу, у него выявили пневмонию. Если бы ребенка показали врача позже, происшествие могло бы обернуться трагедией.

До этого в Кирилловке отдыхающие вытащили из воды двух утопленников.