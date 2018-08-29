Чехія вже готує програму, яка пришвидшить працевлаштування українців

Чехія не прийме більше жодного біженця, оскільки допомагає мігрантам з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш під час перемов із прем'єр-міністрами Італії і Мальти.

Запевнив: Чехія вже готує програму, яка пришвидшить працевлаштування українців.

Щодо інших шукачів притулку Бабіш зазначив, слід розробити комплексний план дій між усіма країнами-членами ЄС.