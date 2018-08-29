29 августа курс продажи и покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков повысился. В среднем, продажа - на 5,72 копейки, покупка - на 7,28 копейки.

Таким образом, курс продажи наличного доллара в обменниках составил 28,1544 гривны за доллар, курс покупки - 27,8356 гривны за доллар, сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,59 копейки до 32,2625 гривны за евро, а курс продажи повысился на 12,64 копейки -до 32,9338 гривны за евро.

Вечером 28 авгуса торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились преодолением гривны психологической отметки в 28 грн/долл., что не могло не сказаться на курсе следующего дня.