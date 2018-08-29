Курс доллара в обменниках резко вырос 29 августа [ Редактировать ]
29 августа курс продажи и покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков повысился. В среднем, продажа - на 5,72 копейки, покупка - на 7,28 копейки.
Таким образом, курс продажи наличного доллара в обменниках составил 28,1544 гривны за доллар, курс покупки - 27,8356 гривны за доллар, сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 17,59 копейки до 32,2625 гривны за евро, а курс продажи повысился на 12,64 копейки -до 32,9338 гривны за евро.
Вечером 28 авгуса торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились преодолением гривны психологической отметки в 28 грн/долл., что не могло не сказаться на курсе следующего дня.
по теме
Доллар по 28: гривну на межбанке "уронили"
Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились преодолением гривны психологической отметки
Курс гривны резко обвалился на межбанке 27 августа
27 августа торги по доллару на межбанковском валютном рынке окончились падением курса гривны по отношению ко всем основным валютам
Курс гривны вырос в обменниках 27 августа
В обменных пунктах украинских банков 27 августа снизился средний курс покупки и продажи наличного доллара
Курс гривны вырос на межбанке
Украинская нацвалюта укрепила курс на межбанковских торгах по отношению ко всем основным валютам
Курс доллара резко упал в обменниках 20 августа
Курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков заметно упал