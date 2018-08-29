В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для защиты Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", - цитирует Воронченко пресс-центр.

Ранее сообщалось, что Россия обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.