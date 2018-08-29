Украина усилит защиту Азовского моря [ Редактировать ]
В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для защиты Азовского моря.
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
"В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", - цитирует Воронченко пресс-центр.
Ранее сообщалось, что Россия обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.
по теме
Иловайский котел: как разворачивались действия украинской трагедии
29 августа для Украины скорбный день
Война на Донбассе: ранены трое украинских военных
В зоне боевых действий на Донбассе ранения получили трое военных
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший
Один гражданин Украины погиб и еще один травмирован из-за ДТП, произошедшего 28 августа на северо-западе Польши
Лекарства в Украине: сколько денег жители страны тратят на препараты
Расходы на медикаменты являются значительной частью расходов для украинских семей
Украина под угрозой метеоудара: когда ждать магнитные бури
Украину в сентябре 2018 года ожидают магнитные всплески