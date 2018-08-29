Один із ресторанів Нью-Йорка бере на роботу лише мігрантів. Вони можуть влаштуватись без будь-якого досвіду, усього навчать уже на кухні. Наскільки ефективною виявилась така соціальна програма, далі в сюжеті.

У цьому ресторані на розі однієї з нью-йоркських вулиць працюють лише мігранти. Біженців із Ямайки, Венесуели, Сенегалу, Пакистану, Сирії та десятків інших країн сюди беруть навіть без досвіду роботи. Головне, мати дозвіл працювати у США та прагнути розвиватися, каже керівництво ресторану "Факел Емми".

"Їжа - це поняття універсальне. Мої спогади куховарства із мамою чи бабусею в Мериленді не відрізняються від чиїхось із Буркіна-Фасо. Це справді можна використовувати як інструмент розвитку", - розповідає Керрі Броді, директор ресторану.

Персонал у цьому ресторані змінюється щодва місяці. Усе через те, що "Факел Емми" - це лише своєрідна тренувальна база для мігрантів, які хочуть знайти роботу в нью-йоркських закладах харчування. Вісім тижнів тут їх навчають основ кулінарії та обслуговування клієнтів. Керівництво ресторану пропонує курси англійської та готує до майбутніх співбесід. А ще допомагає працевлаштуватися, адже має зв'язки з багатьма місцевими шеф-кухарями. І все це задарма. До того ж усі працівники ресторану отримують зарплатню.

"Сподіваюся потрапити в один з найкращих ресторанів. Я не кажу, що цей поганий. Але ж це лише класна кімната", - каже Маріка Беккет, мігрантка з Ямайки.

Більшість учнів - це жінки, у яких ніколи не було змоги навчатися чи працювати поза домом у себе на батьківщині. Таких людей підшуковують соціальні служби, з якими співпрацює ресторан.

"У будь-якому разі вони стрімко прогресують, зокрема, як особистості. Вилазять зі своєї мушлі, звикають почуватися тут, як удома, і вправляються в кулінарних навичках. Це завжди цікаво. Кожна людина зростає по-своєму", - каже Александер Харріс, шеф-кухар ресторану.

"Вони приходять сюди, і ми їм кажемо - ти мусиш стояти на своїх двох. Ми тут, щоб тебе підтримати. Але це твій шлях і твоя інвестиція у своє майбутнє. Бачити, як вони змінюються і стають впевненішими в собі - це надзвичайно", - говорить Керрі Броді, директор ресторану.

Ресторан, який стартував як короткостроковий проект, переріс у постійну соціальну програму. Керівництво "Факелу Емми" стверджує, що всі їхні випускники добре працевлаштувалися в Нью-Йорку.