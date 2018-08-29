На Рівненщині у пожежі загинули діти

Двоє дітей загинули під час пожежі на Рівненщині. Горів сарай у селі Оженіне. Коли приїхали вогнеборці, то застали вже руїни - будівля вигоріла вщент і завалилася. Пожежу гасили кілька годин