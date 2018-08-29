На Рівненщині сталася пожежа у Клеванському замку [ Редактировать ]
На Рівненщині цієї ночі горів Клеванський замок. Це архітектурна пам'ятка, якій понад п'ять століть. Пожежу помітили місцеві жителі, вони й викликали рятувальників.
Зайнялася дерев'яна покрівля, вогнеборці кілька годин гасили полум'я. Найімовірніше, хтось підпалив сміття на території замку.
Останні десятиліття колишній палац перебуває у занедбаному стані. Там часто оселяються безхатьки. А колись замок належав родині князів Чарторийських.
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