Эксперты назвали один из главных трендов осени 2018 года - джинсы шиворот-навыворот. Об этом сообщает издание The Independent.

Inside-Out Jeans выглядят как обычные, только одеты шиворот-навыворот. Это oversize джинсы с оригинальной надписью на английском языке на переднем кармане "Для того, чтобы создать что-то новое, нужно сначала разрушить что-то старое".

Кроме бренда Unravel Project, похожую коллекцию представил австрийский Helmut Lang.

Напомним, что главным трендом этого лета был "голый" маникюр.