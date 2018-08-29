Джинсы наизнанку станут новым трендом осени (фото) [ Редактировать ]
Эксперты назвали один из главных трендов осени 2018 года - джинсы шиворот-навыворот. Об этом сообщает издание The Independent.
Inside-Out Jeans выглядят как обычные, только одеты шиворот-навыворот. Это oversize джинсы с оригинальной надписью на английском языке на переднем кармане "Для того, чтобы создать что-то новое, нужно сначала разрушить что-то старое".
Кроме бренда Unravel Project, похожую коллекцию представил австрийский Helmut Lang.
Напомним, что главным трендом этого лета был "голый" маникюр.
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