29 августа в Сновском районе Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

На автодороге неподалеку села Кучиновка водитель автомобиля "ВАЗ-2102", вероятно, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщает местное издание ЧЕline.

В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель сгорел заживо в салоне. Личность жертвы устанавливается.

Тем временем в Одессе также случилось смертельное ДТП: цистерна с газом врезалась в грузовик.