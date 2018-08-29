Кошмарное ДТП под Черниговом: водитель сгорел заживо [ Редактировать ]
29 августа в Сновском районе Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
На автодороге неподалеку села Кучиновка водитель автомобиля "ВАЗ-2102", вероятно, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщает местное издание ЧЕline.
В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель сгорел заживо в салоне. Личность жертвы устанавливается.
Тем временем в Одессе также случилось смертельное ДТП: цистерна с газом врезалась в грузовик.
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