Впровадження нової системи освіти, боротьбу з контрабандою та штрафи для злісних неплатників аліментів - про все це сьогодні говорили міністри на черговому засіданні уряду. Деталі розповість - Ольга Теребинська.

395 мільярдів гривень за 7 місяців стільки коштів до держбюджету передала державна фіскальна служба за рахунок боротьби з контрабандою. За слова. Щоденні обсяги виведення платежів з тіні перевищують сотні мільйонів гривень. І щоб ця тенденція трималась, необхідна всебічна підтримка боротьби з контрабандою, - наголосив прем'єр.

"Чи не вперше ми реально почали закручувати гайки там де схеми виявлені. Тільки в минулому році ми додали плюс 70 мільярдів, в цьому році ви почуєте зараз ті цифри які надходять, але я наголошую - це справа честі і держави, щоби ми всі були об'єднанні навколо служіння Україні. Через ресурси які будуть надходити від ліквідацій тіньових схем - кожна гривня, я це гарантую, буде віддана освітянам, лікарям, пенсіонерам, збройним силам України", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Ще одна топ-тема засідання - підготовка до навчального процесу. Профільний міністр Лілія Гриневич нагадала батькам першокласників, що віднині перший місяць навчання - адаптаційний. А паперові версії підручників для першачків надійдуть у школи в жовтні.

"Від адаптаційного періоду залежить дуже багато потім в успішності цих дітей. І попри підвищення кваліфікації дуже важко все на практиці нашим всім вчителям переналаштуватись на нові методики. Спокуса посадити дитину за парту, зразу читати книжку і писати в друкованих прописах, що куплені за гроші батьків буде дуже велика", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України.

За словами Гриневич, цьогоріч планують надрукувати 18 з половиною мільйонів підручників. Утім, не всі вони вчасно потраплять до шкіл. Проте електронні версії з усіх предметів можна знайти на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

"В реальності все посунулось на місяць, півтора. 80% підручників для п'ятих класів вже розвезено до обласних баз і місцеві органи самоврядування їх довозять до шкіл. Триває друк і починається розвезення підручників для першого класу до обласних баз. Десяті класи зараз друкуються і будуть розвезені в кожну школу лише в листопаді. Ми попереджали, що це буде в жовтні, а зараз на місяць зсувається", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України.

Міністр юстиції Павло Петренко нагадав, що відсьогодні запроваджені штрафи для злісних неплатників аліментів. Якщо борг перевищує рік додатково доведеться сплатити ще 20 відсотків. Якщо заборгованість сягнула двох років 30 відсотків, а якщо трьох то на всі 50 відсотків більше. І цей перерахунок відбуватиметься автоматично.