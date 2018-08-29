Социальная защита - одна из главных проблем на Донбассе. Более 50 тысяч переселенцев нуждаются в помощи и поддержке. Сегодня в Луганской области провели выездное заседание комитета парламента по вопросам соцполитики. Детали - в нашем сюжете.

Свой визит в Луганскую область нардепы начинают с посещения недавно открытого центра админуслуг в Рубежном. С его появлением жизнь местных жителей стала немного легче. Теперь для получения необходимых документов нужно просто получить талончик в едином окне, а не бегать за чиновниками.

"Статус внутренне-перемещенной особы, назначение и прием документов по субсидии, детские пособия - все виды, статус многодетной семьи и противодействие торговле людьми", - говорит Юлия Уразовская, сотрудник центра административных услуг.

Одна из самых наболевших проблем - получение субсидии за услуги ЖКХ. Нардеп Сергей Каплин обещает донести до столичных чиновников обращения простых людей.

"Да я бы соцработникам еще бы и субсидию давал".

После этого - встреча с представителями профсоюзов.

"Сегодня все луганские профсоюзы поддержали создание совета лидеров профсоюзов при комитете соцполитики. Это будет настоящая армия представителей людей труда. Численностью более 30 тыс. человек - это трудовой парламент нашей страны. Это конгресс людей труда. Такое есть в Австрии - и других странах Европы. Я такое сделаю в нашей стране. И больше вытирать ноги об профсоюзы никто не будет. И еще мы создали единый социальный штаб из афганцев, чернобыльцев, детей войны, переселенцев, шахтеров и военных пенсионеров", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики.

Параллельно нардепы посещают различные гуманитарные объекты. Например, вот этот центр помощи социально незащищенным в Рубежном. Более четырех тысяч малоимущих получают здесь одежду и продукты. По словам Натальи Королевской - гуманитарная проблема Донбасса одна из самых острых в стране.

"Более 50 тысяч человек переселенцев принял Северодонецк, это все наши земляки - они все нуждаются в помощи и поддержке. За годы войны 263 мирных жителя и 8 детей погибли на Луганщине. И сегодня мы обсуждаем предоставления мирным людям статуса пострадавших от войны", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам социальной политики.

Оппозиционеры разработали законопроект, благодаря которому мирным жителям, пострадавшим из-за боевых действий, полагается целый ряд льгот. Но в сессионном зале его до сих пор не рассмотрели. Впрочем, нардепам удалось на местном уровне добиться того, чтобы этот статус получили дети, живущие возле линии разграничения.