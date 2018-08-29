Премьера Израиля допросила полиция [ Редактировать ]
Очередное уголовное дело, в котором фигурирует израильский премьер Нетаниягу. На этот раз речь идет о слиянии медиа-гигантов. Главу правительства уже допросили полицейские. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер
Все-таки Беньямин Нетаниягу человек уникальный. Он, пожалуй, единственный государственный деятель в Израиле, который одновременно является премьер-министром и фигурантом нескольких уголовных дел. Тут и расследование о закупке в Германии подводных лодок без конкурса, и дело о дорогих подарках, которые глава правительства получал от известного бизнесмена, и попытки повлиять на прессу.
И вот новое дело номер 4000. Крупнейшая в стране телекоммуникационная компания "Безек" купила контрольный пакет другой подобной компании. Разрешение давало министерство связи, а обязанности министра как раз выполнял Нетаниягу. Сделка по мнению следователей, проводилась с нарушениями. Дело ведет прокуратура, а эта структура в Израиле совершенно неподконтрольна правительству.
"Прокуратура - орган автономный. Она подчиняется юридическому советнику правительства, который является главным обвинителем Израиля. А на него надавить совершенно невозможно", - говорит Моше Фридман, адвокат.
В ходе следствия выяснилась одна любопытная деталь: Безеку принадлежит интернет-портал Валла, очень популярное в Израиле медиа. И, по подозрению следователей, в обмен на разрешение сделки Валла публиковала о премьере материалы положительного содержания.
В связи с расследованием, Нетаниягу допросили. Допрос проводили следователи из особого отдела полиции, который занимается преступлениями в высших эшелонах власти. Беседа длилась около четырех часов. Разумеется, сам премьер утверждает, что все дела против него сфабрикованы, он невиновен и ко всем этим конкурсам, сделкам и подаркам отношения не имеет.
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