Австралийка Джессика О’Нил обнимается с незнакомыми людьми за деньги и зарабатывает на этом 58 тысяч долларов в год.

Работавшая ранее массажисткой 34-летняя Джессика стала специалистом по "обнимательной терапии", так как считает, что людям в жизни не хватает ласки и физического контакта, рассказывает местное издание News.com.au, передают fakty.ua.

"Обнимашки" благотворно действуют на здоровье, позволяя снизить давление, снять стресс и выработать так называемый "гормон счастья".

Профессиональная "обнимательница" берет по 80 долларов за сеанс и считает это лучшей профессией.

При этом клиентов у нее более, чем достаточно. Поначалу Джессика думала, что к ней будут обращаться в основном нуждающиеся в утешении мужчины средних лет.

К ее удивлению, к ней очень часто обращаются женщины - в возрасте от 15 до 85. Приходят также инвалиды, душевнобольные и просто одинокие люди.

"Иногда новички нервничают, но потом мы обнимаемся, и они расслабляются. А те, кто был настроен скептически, убеждаются в том, что это довольно мощное средство", - рассказывает О’Нил.

Муж Джессики не возражает против ее бизнеса.

Психолог и почетный член Австралийского психологического общества доктор Боб Монгомери прокомментировал, что человеческое прикосновение и в самом деле очень важная часть нашей жизни. Если вы получаете в детстве достаточно ласки, то становитесь более уверенными в себе и готовыми к отношениям с другими людьми.

Но саму идея сеансов по обниманию доктор не очень одобряет, как нарушающую, по его мнению, правила этики.

Возможно, Джессика не права, считая свою профессию лучшей, ведь в Ирландии появилась вакансия обнимателя котов.