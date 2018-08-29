В Ривненской области 29 августа столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие.

Авария случилась на ремонтируемом участке автодороги Городище-Ривне-Староконстантинов, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

За грузовиком Mercedes-Benz, водитель которого пропускал встречный транспорт, остановился Volkswagen T4, в который врезался Renault Master.

От удара Volkswagen перевернулся, а Renault отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Opel Insignia.

В результате ДТП пострадали два человека.

Тем временем в Одессе произошло смертельное ДТП: цистерна с газом врезалась в грузовик.